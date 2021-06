Giovanni Ciacci, dopo l’addio in tv ci riprova col GF Vip

editato in: da

Giovanni Ciacci ha fatto molto discutere in questi giorni dopo l’annuncio in diretta a Ogni Mattina sul suo addio definitivo alla tv. A dirla tutta la sua è stata una vera “bomba” che ha colto di sorpresa anche la conduttrice Adriana Volpe, incredula per le sue parole.

L’esperto di stile era stato chiaro, anzi lapidario nell’ultima puntata del talk. “Ultimo appuntamento con le pagelle di Ciacci”, aveva detto la Volpe, annunciando il consueto spazio a lui dedicato. “Ma proprio ultimo ultimo ultimo – aveva ribadito Ciacci -. Perché è l’ultima volta che andrò in video, da oggi lascio la televisione. Basta, mi sono rotto.(…) È arrivato il momento, secondo me, dopo 10 anni. Ho dato tutto quello che dovevo dare, da stasera stacco Instagram, Facebook, Twitter e non mi vedrete mai più in televisione”.

Lo studio era caduto in un silenzio tombale, mentre la conduttrice non riusciva a far altro che sgranare gli occhi, totalmente incredula. “Lo giuro, è la verità – aveva proseguito lo stilyst -. Sono giorni che lo dico, ma nessuno mi crede. Sono stati 10 anni meravigliosi. Ma questo lavoro è un inferno, io non lo voglio più fare. Voglio fare altro, coltivare pomodori o patate, qualcosa di diverso”.

Sembra, però, che Giovanni Ciacci sia tutt’altro che intenzionato a dedicarsi all’orto. Stando a un’indiscrezione lanciata da Davidemaggio.it a quanto pare l’addio dello stylist dalla barba blu non sarebbe affatto definitivo come vorrebbe far credere: “Giovanni Ciacci vuole talmente sparire dalla tv che ha appena fatto il provino per il GF Vip. Ebbene sì, DavideMaggio.it è in grado di rivelarvi che pochi giorni fa Ciacci è stato provinato a Cinecittà per essere uno dei ‘vipponi’ del prossimo GF Vip, in onda in autunno su Canale 5 sempre con Alfonso Signorini alla conduzione”.

Un’indiscrezione che sta facendo il giro del web ma che al momento non è stata confermata né da Ciacci né tanto meno da Signorini. In un primo momento si era pensato che la sua decisione di lasciare la tv avesse a che fare con gli strascichi della malattia di cui ha sofferto. Giovanni Ciacci, infatti, ha contratto il Covid e ha trascorso settimane molto difficili che lo hanno provato, danneggiando i suoi polmoni al punto tale da impedirgli di partecipare all’Isola dei Famosi 2021.

A sostegno dell’indiscrezione di Davidemaggio.it si aggiungono ulteriori rumors, secondo i quali Giovanni Ciacci potrebbe entrare nel cast del GF Vip 6 insieme a Mariano Catanzaro, l’ex tronista di Uomini & Donne con il quale non solo avrebbe una frequentazione piuttosto assidua, ma si starebbe anche preparando a trascorrere una vacanza in Sicilia.

Nelle anticipazioni del prossimo numero di Nuovo, Riccardo Signoretti ha affermato: “I due potrebbero approdare al GF Vip: Ciacci aveva dovuto rinunciare all’Isola dei famosi per problemi di salute, che però non gli impediscono di entrare nella Casa di Cinecittà“. Che Alfonso Signorini si stia davvero preparando ad accogliere lo stylist nella Casa più spiata d’Italia?