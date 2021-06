Giovanni Ciacci in diretta dice addio alla tv. Adriana Volpe senza parole

editato in: da

Si è appena conclusa la prima stagione di Ogni Mattina, lo show condotto da Adriana Volpe, e nel corso dell’ultima puntata è accaduto qualcosa che nessuno si aspettava. Giovanni Ciacci, impegnato nelle sue consuete pagelle, ha infatti approfittato dell’occasione per dare il suo annuncio: ha intenzione di lasciare per sempre la tv.

L’esperto di stile ha lanciato una vera e propria bomba che ha sorpreso tutti, inclusa la stessa Adriana Volpe. “Ultimo appuntamento con le pagelle di Ciacci” – ha infatti esordito la conduttrice, che non avrebbe mai immaginato la risposta di Giovanni: “Ma proprio ultimo ultimo ultimo. Perché è l’ultima volta che andrò in video, da oggi lascio la televisione. Basta, mi sono rotto”. Parole, queste, che hanno zittito lo studio.

“È arrivato il momento, secondo me, dopo 10 anni. Ho dato tutto quello che dovevo dare, da stasera stacco Instagram, Facebook, Twitter e non mi vedrete mai più in televisione” – ha proseguito lo stylist. La Volpe, in un primo momento, ha creduto ad uno scherzo. Ma Giovanni Ciacci non ha esitato nel dare prova del suo convincimento: “Lo giuro, è la verità. Sono giorni che lo dico, ma nessuno mi crede. Sono stati 10 anni meravigliosi. Ma questo lavoro è un inferno, io non lo voglio più fare. Voglio fare altro, coltivare pomodori o patate, qualcosa di diverso”.

Ancora incredula per quanto accaduto in diretta, Adriana Volpe ha allora scelto la strada dell’ironia: “Quindi non mi stai più accanto?” – ha chiesto, facendo riferimento ad una possibile (anche se piuttosto remota) seconda stagione di Ogni Mattina. “Ma se andiamo anche in vacanza insieme!” – è stata la risposta inequivocabile di Ciacci, che a quanto pare si appresta a godere delle bellezze della Sicilia in compagnia della conduttrice. La loro amicizia non verrà meno, ma sembra proprio che il rapporto professionale sia ormai giunto al capolinea.

Giovanni Ciacci ha deciso di ritirarsi dalle scene, stanco probabilmente dei ritmi frenetici imposti dal mondo dello spettacolo. Forse la sua decisione ha qualcosa a che fare con gli strascichi della malattia che ha avuto: dopo aver contratto il Covid, di recente ha scoperto che i suoi polmoni hanno particolarmente sofferto, tanto da non aver passato le visite mediche per andare all’Isola dei Famosi. Insomma, è giunto per lui il momento di fare vita più tranquilla, lasciando da parte la televisione. E magari avremo occasione di rivederlo per qualche evento speciale.