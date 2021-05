Adriana Volpe lascia Ogni Mattina e approda a Mediaset: l’indiscrezione

editato in: da

Adriana Volpe, look e curiosità tra Ogni Mattina e Instagram

La recente esperienza televisiva di Adriana Volpe alla guida del nuovo show intitolato Ogni Mattina, in onda su Tv8, potrebbe essere ormai giunta agli sgoccioli. La conduttrice, che ha portato alla ribalta questo programma con la sua grande professionalità, sembrerebbe infatti pronta a lasciare l’emittente e passare a Mediaset.

Nulla di ufficiale, per il momento. Ma le indiscrezioni lasciano pensare che l’avventura della Volpe a Tv8 possa essere in procinto di concludersi. A darne notizia è TvBlog, che porta alla luce le difficoltà incontrate dalla presentatrice nel lavorare ad Ogni Mattina. Lo show, purtroppo, non è mai riuscito davvero a decollare nonostante l’enorme impegno che Adriana Volpe vi ha riversato, affrontando con grandissima professionalità anche i momenti più ardui – come ad esempio la conduzione a distanza, che si è resa obbligatoria per lei e Alessio Viola sin dall’istante in cui il loro collega Giovanni Ciacci è risultato positivo al Covid.

La novità di Tv8, che faceva ben promettere anche per l’arrivo di Adriana alla sua guida, non si è mai rivelata quel successo che tutti speravano. Tanto che, proprio di recente, l’emittente ha deciso di tagliare lo show riducendone la durata ad appena due ore e apportando modifiche importanti (come l’eliminazione della parte dedicata all’attualità, lasciando intatto solo lo spazio destinato all’intrattenimento). A quanto pare, tuttavia, le numerose misure adottate per cercare di salvare Ogni Mattina non avrebbero avuto alcun riscontro in termini di audience.

Così, l’avventura di Adriana Volpe al timone della trasmissione potrebbe presto giungere al termine. Secondo alcune indiscrezioni, la conduttrice sarebbe pronta a lasciare Tv8 per entrare a far parte della nutrita schiera di presentatori Mediaset. Pare anzi che sia cosa già fatta: a fine stagione, la Volpe chiuderebbe la sua esperienza con Ogni Mattina e approderebbe a Cologno Monzese, per un ruolo di spicco all’interno del palinsesto dell’autunno 2021 dell’emittente generalista. Nel suo futuro potrebbe esserci un nuovo programma in onda su Canale 5, ma per il momento non ci sono conferme sul posto che la conduttrice andrebbe a ricoprire.

Negli ultimi anni, Adriana ha dovuto affrontare un lungo percorso fatto di cambiamenti: volto di spicco della Rai, si era momentaneamente allontanata dal piccolo schermo dopo la querelle con Giancarlo Magalli per poi tuffarsi in un’esperienza inedita come quella che ha vissuto nella Casa del Grande Fratello Vip, durante la scorsa stagione. Esperienza che le aveva aperto le porte alla conduzione dello show di Tv8, permettendole di dedicarsi ad un nuovo percorso televisivo. E ora il suo futuro sembra promettere grandi novità.