Gianmarco Tamberi e Chiara Bontempi sposi: l’abito da favola, gli invitati e la festa

Fonte: ANSA Gianmarco Tamberi e Chiara Bontempi

Felicissimi ed emozionati, Gianmarco Tamberi e Chiara Bontempi sono convolati a nozze: per l’occasione hanno scelto una location da sogno e si sono circondati di amici e parenti, per festeggiare il loro grande giorno. La sposa, inoltre, ha sfoggiato un abito incantevole. Ecco tutti i dettagli di questo bellissimo matrimonio.

Gianmarco Tamberi e Chiara Bontempi, le nozze

Un anno fa, poco dopo la sua incredibile vittoria alle Olimpiadi di Tokyo 2020, Gianmarco Tamberi aveva condiviso su Instagram un video dolcissimo: la proposta di matrimonio che ha regalato alla sua bella Chiara ha conquistato migliaia di fan. E ora, finalmente, il grande giorno è arrivato. Gimbo e la sua fidanzata si sono sposati giovedì 1° settembre 2022, con una cerimonia civile tenuta dal sindaco di Pesaro, Matteo Ricci. Un pomeriggio di pioggia, che però non ha incrinato la grandissima felicità dei due innamorati, diventati da poco marito e moglie.

La location del matrimonio

Per le loro nozze, Gianmarco e Chiara avevano deciso di rimanere nella loro terra natia, le Marche. Originariamente avevano pensato di sposarsi ad Ancona, dove lei è nata e cresciuta, ma alla fine hanno optato per una location super romantica: la terrazza con vista panoramica all’interno di Villa Imperiale, affacciata sulle verdi colline del Parco Naturale Monte San Bartolo (in provincia di Pesaro). Il posto, addobbato a festa, ha accolto gli sposi e i loro tanti ospiti per una cerimonia davvero suggestiva. Come un sogno che si avvera.

L’abito da sposa di Chiara Bontempi

Meravigliosi gli abiti scelti dai due innamorati. Gianmarco Tamberi, abituato a ben altro stile, ha indossato un classico smoking nero firmato Armani, con papillon e fiore all’occhiello. Mentre Chiara Bontempi ha optato per un abito bianco da sposa di Atelier Emé, elegantissimo e molto romantico: ampia gonna e bustino strutturato, entrambi ricamati in pizzo, lunghi guanti aperti e velo candido poggiato tra i capelli raccolti in un morbido chignon. Ovviamente, anche i testimoni hanno sfoggiato una grande eleganza. Gianmarco ha affidato questo compito a suo fratello Gianluca (anch’esso un grande atleta), mentre Chiara ha scelto sei damigelle vestite di rosa.

Gli ospiti vip che hanno partecipato

Tantissimi gli ospiti che hanno preso parte alla cerimonia nuziale. Oltre alle famiglie dei due sposi, sono intervenuti molti colleghi di Gianmarco Tamberi: tra gli altri, erano presenti Marcell Jacobs e la sua fidanzata Nicole Daza (che tra pochissimo convoleranno anch’essi a nozze), Filippo Tortu, Bebe Vio e il presidente del Coni Giovanni Malagò, che qualche giorno fa aveva fatto la sua comparsa al matrimonio di Federica Pellegrini.

Il ricevimento dopo le nozze

Una volta pronunciato il fatidico sì, con quasi due ore di ritardo rispetto alla tabella di marcia, gli sposi hanno dato il via ai festeggiamenti. Il ricevimento, tenutosi anch’esso a Villa Imperiale, è stato caratterizzato da un cocktail cui ha fatto seguito una sontuosa cena a base di pesce, che si è prolungata sino a tardi. E poi, per Gianmarco e Chiara, avrà inizio una nuova vita: secondo quanto entrambi hanno confessato, rimarranno ad Ancona dove si trova la loro casa. Prima però si concederanno una bellissima luna di miele tra Bali, le Maldive e Singapore. E ci sarà tempo anche per una cerimonia religiosa, che si svolgerà in forma strettamente privata.