GF Vip, il confronto tra Nicola e Miriana e tre cose che (forse) vi siete persi

GF Vip 6: il cast ufficiale

Il confronto serrato fra Nicola e Miriana Trevisan e l’emozione di Giucas Casella per il figlio James: la nuova puntata del GF Vip ha regalato grandi emozioni e momenti imperdibili. Il reality condotto da Alfonso Signorini continua a far discutere, grazie anche a un cast ben assortito con tante storie da raccontare e personalità forti.

Nicola e Miriana alla resa dei conti

Dopo gli scontri passati Nicola Pisu e Miriana Trevisan sono arrivati alla resa dei conti. Il figlio di Patrizia Mirigliani, ormai fuori dalla Casa, ha avuto un confronto molto duro con l’ex star di Non è la Rai. Al centro del dibattito il mancato inizio di una storia d’amore e le accuse di Nicola. “Sapendo come stavo nei tuoi confronti, ti sei distaccata del tutto – ha detto il 33enne -, mi hai fatto credere che un minimo, anche fuori, potesse esserci una conoscenza, invece nulla, per un litigio”. Miriana non ha nascosto di essersi sentita più libera dopo l’eliminazione del concorrente: “Quando sei andato via mi sono sentita un po’ più libera, non mi sentivo i tuoi occhi addosso – ha ammesso -. Sono convinto che da parte mia non possa esserci amicizia né altro”.

La commozione di Giucas Casella per il figlio James

Ma il grande protagonista della nuova puntata del GF Vip è stato senza dubbio Giucas Casella che si è rivelato fra i concorrenti più interessanti di questa edizione del reality. Nel giardino del loft, i concorrenti hanno potuto incontrare il figlio di Giucas, James. I due sono molto legati e la commozione – sincera e forte – è stata da subito palpabile. Ti stai dimostrando la grande persona che sei e che sei sempre stato. Mi manchi tantissimo, stiamo tutti bene e tu stai andando bene”. Parole che hanno fatto sciogliere il concorrente: “Mio figlio è bello come il sole! James ti amo tantissimo. Mio figlio è la mia vita ed è veramente tutto per me”, ha detto.

La sorpresa di Mara Venier

L’incontro con James però non è stato l’unico momento emozionante per Giucas che ha ricevuto anche una sorpresa da Mara Venier. La conduttrice è intervenuta telefonicamente al GF Vip e si è detta pronta a entrare nella Casa per un’ospitata. “Se mi danno il permesso dalla Rai, sarò subito da voi”, ha promesso, poi si è rivolta a Katia Riccarelli: “Ti vedo felice. Ti vedo serena. Mi manchi tanto e non vedo l’ora di riabbracciarti”.