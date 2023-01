George Clooney parla per la prima volta della malattia: “Avevo il viso paralizzato”

Fonte: IPA Amal in slip dress seduce George Clooney. E c’è anche Julia Roberts

Sembrava una delle classiche interviste piene di ironia e battute quella di George Clooney al Jimmy Kimmel Live!, eppure il divo di Hollywood ha spiazzato tutti con una rivelazione che ha lasciato conduttore e ospiti di sasso. Mentre mostrava alcuni scatti che lo ritraggono da bambino e adolescente, l’attore ha ammesso di aver avuto metà del volto paralizzato per diverso tempo a causa di una particolare condizione infiammatoria che colpisce il nervo facciale.

George Clooney parla della malattia da bambino

Tutti amano George Clooney, attore che ci ha letteralmente fatto innamorare grazie ai suoi film campioni di incasso al botteghino e non solo. La coppia formata con l’amata Amal Alamuddin è una delle più glamour e belle di sempre, ma al suo romanticissimo matrimonio c’è da aggiungere senza dubbio il piglio ironico e la volontà di fare del bene aiutando chi è meno fortunato. Un mix di qualità su cui, in tutta onestà, non possiamo proprio discutere.

Eppure, come spesso accade, anche nel passato di un uomo “perfetto” come Clooney c’è qualche ombra. Durante l’ospitata di giovedì scorso al Jimmy Kimmel Live!, show di grande successo negli USA che quest’anno festeggia i 20 anni di messa in onda (tra gli ospiti figurano anche i Måneskin), il divo di Hollywood ha lasciato tutti di stucco con un’affermazione inaspettata. Era uno di quei classici momenti in cui il conduttore Jimmy Kimmel si diverte a prendere in giro l’ospite mostrando alcuni scatti del passato. In questo caso si trattava proprio di foto di un George in erba all’inizio della sua adolescenza, con il look anni Settanta e un paio di grandi occhiali che lo rendevano decisamente buffo (ma sempre adorabile).

Tra una battuta e l’altra, Clooney ha allungato la mano su uno degli scatti, mostrando la differenza tra una metà e l’altra del viso: “Ora aspetta, voglio farti notare una cosa perché riderai, farai una battuta. Ho la paralisi di Bell lì e metà della mia faccia è paralizzata“. Neppure Jimmy Kimmel è riuscito a scherzare su una cosa tanto triste e inaspettata.

Cos’è la paralisi di Bell di cui ha sofferto George Clooney

La particolare condizione di cui ha sofferto Clooney da piccolo non è altro che una infiammazione improvvisa del settimo nervo facciale di origine ignota che, come principale conseguenza, ha proprio quella di “bloccare” letteralmente i muscoli del volto. La paralisi di Bell non è affatto da sottovalutare e possiamo solo immaginare cosa abbia potuto significare per un ragazzino, che a quell’età dovrebbe solo godersi i suoi anni più belli.

Per Clooney è stato un duro colpo e non solo per via dei sintomi invalidanti della malattia. Non poteva tenere l’occhio ben aperto né muovere i muscoli facciali, cosa che gli rendeva praticamente impossibile esprimere anche le più semplici emozioni. Sorridere era uno sforzo e neanche gli riusciva bene.

Soltanto in un’occasione precedente l’attore aveva parlato di quello che ha definito “Il momento peggiore della mia vita”, segnato dalla vergogna e dal bullismo a scuola. “Sapete come i bambini possono essere crudeli – aveva confessato al Daily Mail -. Ero deriso e schernito, ma l’esperienza mi ha reso più forte”.