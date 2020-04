Francesco Sarcina risponde a Clizia su Instagram: “Attacchi puerili e diffamatori”

editato in: da

Francesco Sarcina rompe il silenzio e per la prima volta pubblica un post Instagram che sembra rivolto all’ex moglie Clizia Incorvaia. Protagonista del GF Vip, la fashion blogger ha raccontato più volte l’addio al cantante delle Vibrazioni, accusandolo di averla tradita e ingannata. Ormai quasi un anno fa, l’artista aveva rilasciato una lunga intervista in cui parlava della fine del suo matrimonio e accusava Clizia di averlo tradito con Riccardo Scamarcio, suo migliore amico.

L’influencer si era difesa, parlando a sua volta di numerosi tradimenti e bugie. Anche nella casa del Grande Fratello Vip, Clizia ha continuato a sostenere la sua versione e dopo la sua squalifica è stata ospite di Live – Non è la D’Urso. Nel salotto della D’Urso ha avuto un acceso confronto con Grazia Sepe che afferma di essere stata per diversi anni l’amante di Sarcina.

Il cantante non ha mai parlato dei gossip sul suo conto, ma negli ultimi giorni qualcosa è cambiato. Su Instagram, Francesco ha postato uno scatto in cui sembra rispondere proprio all’ex moglie. “E niente, volevo solo dirvi GRAZIE bella gente – ha scritto Sarcina -. Barba o non barba vi leggo e siete stupendi, perché mi fate capire quanto sia importante il mio operato e mi date un sacco di forza per non cedere e non cadere ai continui attacchi puerili e diffamatori. O almeno, IO, non lo faccio pubblicamente, me ne occupo seriamente in privato!

Detto ciò , sto organizzando una diretta dove mi piacerebbe parlare con voi e rispondere alle vostre domande e curiosità, o critiche, se intelligenti e sensate”.

La modella curvy, Grazia Sepe, ospite di Live – Non è la D’Urso, aveva raccontato a Clizia Incorvaia di essere stata legata a Sarcina per quattro anni. “Io sono stata insieme a Francesco Sarcina per 4 anni – aveva detto -, ma non ero la sua amante. Lui mi ha sempre trattato come fossi la sua donna. Lui messaggiava addirittura con mia madre. Mi ha detto che era separato in casa e che il suo era un matrimonio di gossip. Io mi sono accontentata perché ero innamorata, oggi non lo rifarei. Non ho più rapporti con lui dal 29 gennaio”.