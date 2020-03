Chi è Grazia, l’ex amore di Francesco Sarcina

editato in: da

Grazia Sepe, estranea al mondo dello spettacolo, è la donna che ha amato Francesco Sarcina per 4 anni. Originaria di Napoli ma cresciuta a Formia, come si può evincere dalle informazioni presenti sul suo profilo lavora come animatrice presso diverse società che si occupano di organizzazione di eventi e di intrattenimento turistico.

Classe 1998, ha raccontato della sua storia con Francesco Sarcina nel corso di diversi collegamenti con lo studio di Barbara D’Urso. Il primo incontro con il frontman della band Le Vibrazioni è avvenuto durante un concerto di lui a Napoli nel 2016. Dopo un selfie assieme, Grazia l’ha ricontattato tramite Facebook. Da quel momento, come rivelato dalla giovane nel corso di alcune interviste, è iniziato un fitto scambio di messaggi.

Intervistata dal rotocalco Novella 2000, Grazia Sepe ha confessato che, durante una serata nel locale di Sarcina sui Navigli, è scattato il primo bacio davanti ai clienti presenti e al personale. La ragazza, che si è trasferita a Milano attorno ai 18 anni, ha altresì dichiarato che, ai tempi della loro storia, il cantante, classe 1976, le aveva detto di essere separato in casa e che il rapporto con Clizia Incorvaia era un “matrimonio da gossip”.

La relazione tra Grazia e Sarcina si è inizialmente interrotta nel dicembre 2017, per riprendere poi a partire dallo stesso mese dell’anno successivo. La Sepe – che si è scontrata con Clizia Incorvaia durante la puntata del 29 marzo 2020 di Live – Non è la D’Urso – ha asserito che, dopo quattro anni, la storia è giunta definitivamente al capolinea in quanto lei voleva qualcosa di più.

Tornando un attimo alla vita di Grazia Sepe al di là dell’ambito sentimentale, ricordiamo che si sa molto poco. La giovane, come poco fa accennato, è estranea al mondo dello showbiz. Le informazioni che si possono ricavare su di lei derivano dai contenuti pubblici sul suo profilo Facebook, dove si possono vedere numerose foto in compagnia degli amici scattate nel corso di divertenti serate di gruppo. Grazia Sepe – che ha spento 22 candeline lo scorso 28 gennaio – ha lavorato anche come modella curvy. La giovane è presente pure su Instagram. Su questo social ha però un account accessibile solamente ai follower confermati.