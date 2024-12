Fedez, retroscena su Sarà Sanremo: “Brusco litigio con la sua storica assistente”

Fonte: IPA Fedez, retroscena sul presunto litigio con l'assistente

Fa ancora discutere l’ultima apparizione televisiva di Fedez, sulla quale il diretto interessato si è espresso. Il rapper, ospite di Sarà Sanremo per presentare il brano in gara al Festival, aveva destato stupore per via del suo stato di salute presumibilmente alterato, salvo poi rassicurare tutti di aver avuto semplicemente questioni “relazionali” che nulla avessero a che fare con la musica o con l’utilizzo di farmaci, come qualcuno aveva ipotizzato. A distanza di qualche giorno, però, il giornalista Gabriele Parpiglia ha svelato un retroscena su quanto accaduto: Fedez avrebbe avuto un “brusco litigio” con la sua storica assistente Eleonora.

Il retroscena su Fedez a Sarà Sanremo

Parpiglia è tornato sulla “oggettivamente strana apparizione a Sanremo” di Fedez, in occasione dello show Sarà Sanremo condotto da Carlo Conti su Rai 1 in vista del Festival, per consentire agli artisti di presentare i propri brani in gara. Di quell’apparizione si è parlato moltissimo sin da subito perché, di fatto, in molti hanno visto il rapper provato, ipotizzando che la sua non fosse semplice tristezza ma addirittura una condizione dovuta all’uso di farmaci.

Nulla di tutto ciò, a detta dello stesso Fedez, che ha fornito quasi immediatamente la sua versione dei fatti. Un retroscena, però, parla di una situazione ben specifica che spiegherebbe le parole a proposito di quelle non precisate “cose mie relazionali al di fuori della musica” che lo stesso aveva menzionato.

“Sono state proprio queste cose relazionali che hanno scatenato ancora una volta il caos nella vita di Federico – ha spiegato il giornalista in un post su Instagram -. Questa notizia, per noi addetti ai lavori, è quasi di dominio pubblico (…). Mi attengo ai fatti: con quella frase Fedez svelava un qualcosa di grave successo con la sua storica assistente Eleonora. I due hanno avuto un brusco litigio prima e dopo la presentazione sul palco di Fedez con Conti. Un litigio finito malissimo perché al ritorno verso Milano Fedez ha lasciato Eleonora in autogrill, da sola, ed è andato via. Tutto questo dopo un lungo litigio furioso”.

La verità di Fedez

L’episodio potrebbe spiegare effettivamente le parole di Fedez, quelle “cose relazionali” sulle quali aveva preferito non scendere nei dettagli. Del resto di cose personali si tratta e, proprio per tale ragione (oltre che per l’assenza di un riscontro, almeno attualmente), molti non hanno apprezzato che il giornalista le abbia esposte in questo modo.

Già in passato si era parlato della storica assistente del rapper, Eleonora, e di situazioni che l’avevano spinta ad allontanarsi da lui salvo poi tornare a lavorare insieme. Al momento da ambo le parti vige il totale silenzio.

Le uniche parole di Fedez restano quelle pronunciate nella sua ultima diretta su Instagram: “Non so perché tutti hanno interpretato la cosa come se fossi triste. Avevo avuto cose mie relazionali al di fuori della musica, ero un po’ giù. Ma ero tranquillo. Non so perché ero strano. La mia vita è fatta di alti e bassi ultimamente, ma ce ne sbattiamo. Bisogna andare avanti. Mi sono rivisto, non mi sembravo triste. Mi sono sembrato tranquillo e rilassato“. E ancora: “Ho smesso con qualsiasi cosa che mi avvelenava. Ci sono persone a cui sono utili, ma con gli psicofarmaci ho smesso, non mi hanno dato niente di buono”. Parole seguite a quelle della madre Annamaria: “Niente di grave, più di questo non voglio dire”.