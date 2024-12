Fonte: IPA Fedez e Carlo Conti

C’è tanta preoccupazione nei confronti di Fedez. Non è apparso al meglio della forma sul palco di Sarà Sanremo e, considerando le informazioni di dominio pubblico sul suo stato di salute, in tanti hanno ipotizzato una condizione nuovamente precaria per il celebre rapper. Nello studio de La Volta Buona, intanto, emerge qualche nuovo dettaglio.

Sanremo 2025, come sta Fedez

Fedez ha presentato il suo nuovo brano, quello che lo vedrà tornare sul palco del Festival di Sanremo. Il titolo scelto, annunciato di fianco a Carlo Conti, è Battito. Domanda di rito da parte del conduttore, che ha voluto che l’artista parlasse un po’ del singolo.

“È una moltitudine di cose. Una dicotomia tra quella che può essere una canzone d’amore dedicata a una donna, ma quella donna è impersonificata nella depressione”.

Poca voglia di parlare e dilungarsi ma soprattutto il pubblico ha evidenziato una certa fatica nel pronunciare quelle parole. Si teme, dunque, che stia vivendo una nuova fase complessa dal punto di vista medico, come accaduto non molto tempo fa. Svariati infatti i ricoveri d’urgenza per il cantante, che in alcuni casi ha seriamente rischiato la vita.

In merito al suo stato di salute si è però espressa sua madre. Gli account social del rapper sono infatti stati presi d’assalto. Tutti vogliono rassicurazioni in merito ma il diretto interessato si è barricato, comprensibilmente, dietro un muro di silenzio. Ecco le parole di Annamaria Berrinzaghi (per tutti Tatiana). Ad Adnkronos ha dichiarato al telefono: “Niente di grave, più di questo non voglio dire”. L’idea è quella di tranquillizzare, certamente, ma si evidenzia così come qualcosa, seppur non preoccupante, sia effettivamente accaduto.

Fedez, fuga da Sanremo

Nel corso del programma La Volta Buona, Caterina Balivo ha poi sottolineato due elementi, che danno da riflettere. Parlando con Aldo Vitali, direttore di Tv Sorrisi e Canzoni, ha tentato di ottenere informazioni in merito alla foto di gruppo di rito.

Ne ha approfittato poi sottolineare come Fedez abbia scattato da solo. Non sappiamo se per preferenza o necessità organizzativa (o di salute). Vitali ha però confermato il tutto, senza scomporsi troppo. Tutto lascia pensare, dunque, che un caso vero e proprio non ci sia.

La stessa serenità però non è stata dimostrata ieri sera, all’uscita dal teatro. Fedez si è infatti allontanato dal retro, circondato dalla sua sicurezza personale, che lo ha protetto dall’innocente domanda di Marocchi, inviato Rai: “Che Sanremo sarà?”. Nessuna risposta, una mano enorme posta dinanzi alla telecamera ed espressione scura in volto. Qualcosa sta accadendo per davvero o si tratta di un’intrigante trovata preparatoria alla kermesse? Di fatto, a oggi, tutti parlano soltanto di due artisti, Fedez e Tony F. Sarà un caso?