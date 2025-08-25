Eleonora Sesana, l’assistente di Fedez: “Il segreto? Pazienza. Tanta”

Dietro la carriera di un grande artista c’è spesso una figura che rimane nell’ombra, pronta a mettere ordine tra caos, scadenze e tempeste mediatiche. Per Fedez quella presenza discreta ma fondamentale è Eleonora Sesana, la sua assistente personale, che da anni lo accompagna in ogni fase, dalle tournée più scintillanti ai momenti di crisi. Una donna che si è ritagliata il ruolo di colonna portante nel backstage del rapper, con un’arma che lei stessa definisce indispensabile: “Molta pazienza. Devo dire che me ne serve tanta”.

Eleonora Sesana, l’assistente di Fedez e il colloquio “terrificante”

La storia professionale tra Fedez ed Eleonora Sesana inizia con un colloquio che lei stessa ha ricordato come “terrificante”. “Ero terrorizzata – ha raccontato in un’intervista – sono andata a casa di Fedez per conoscerlo, ma lui non ricorda nulla. Dopo il colloquio ci fu un mese di silenzio. Poi mi disse che durante una call aveva commentato: “Con Eleonora va bene, ma credo ci sia un problema: questa ragazza non parla””.

Nonostante le esitazioni iniziali, da quel giorno non si sono più lasciati. Sesana è rimasta al suo fianco nei momenti più delicati, dal divorzio con Chiara Ferragni alle polemiche social, fino agli scandali più recenti legati alle chat di Fabrizio Corona. Una presenza costante che ha imparato a navigare nel mare agitato del gossip senza mai perdere il controllo.

Da assistente a confidente: la dedica di Fedez

Essere l’assistente di un artista come Fedez non è un mestiere qualunque. Richiede disciplina, sangue freddo e la capacità di muoversi tra le mille sfaccettature della sua vita pubblica e privata. Eleonora Sesana lo racconta con sincerità: “Se dovessi elencare i suoi difetti mi servirebbero sette giorni. Non è per nulla empatico”.

Ma subito aggiunge un tratto che l’ha colpita positivamente: “È molto intelligente e scaltro, trova sempre una via d’uscita. E soprattutto è generoso, e non è una qualità scontata”.

Con il tempo, il loro rapporto professionale si è trasformato in un legame profondo, che va oltre la semplice collaborazione. Lo stesso Fedez, lo scorso anno, ha voluto ringraziarla con una dedica sui social, pubblicando una foto in cui i due appaiono abbracciati: “Solo noi sappiamo quello che abbiamo vissuto e le sfide affrontate. Cose talmente folli che se le raccontassimo nessuno ci crederebbe. Ma noi sempre fianco a fianco. Perché se siamo insieme, tutto pesa la metà“.

Parole che raccontano meglio di qualsiasi intervista la forza di un legame fatto di fiducia e complicità. Sesana, con discrezione, è diventata la figura che riesce a bilanciare la personalità esplosiva di Fedez, senza mai rubargli la scena ma conquistando il suo rispetto e la sua gratitudine.

Accanto alle luci del palco e agli abiti griffati che fanno parte del mondo di Fedez, il lavoro di Eleonora Sesana è quello di mantenere i piedi per terra.

Una figura imprescindibile

Il nome di Eleonora Sesana è spesso circondato da curiosità, talvolta anche da malintesi. Qualcuno ha ipotizzato una relazione con il rapper, ma chi li conosce sa che la loro è un’amicizia solida, cementata dal lavoro e dalle difficoltà superate insieme. E se in pubblico il suo volto rimane spesso in secondo piano, dietro le quinte è lei a orchestrare gli equilibri, tra abiti di scena, interviste improvvise e appuntamenti con la stampa.

Non è un caso che il suo nome venga ormai associato a quello di Fedez come una presenza imprescindibile. Perché, come ha raccontato lei stessa, l’unico vero segreto per resistere in questo ruolo è uno: “Pazienza. Tanta”.