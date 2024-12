Fonte: IPA Fedez e Carlo Conti

Confuso, affaticato, quasi stanco. È un Fedez diverso da come ce lo saremo aspettato, quello che è stato catapultato sul palco di Sarà Sanremo, e che pare proprio nel pieno di una crisi. Niente di così inaspettato, visto l’anno difficilissimo che ha appena vissuto, ma in prospettiva della partecipazione al Festival di Sanremo con Battito non può che preoccupare il pubblico che lo aspetta. A parlare della sua condizione è la mamma Annamaria Berrinzaghi, conosciuta anche come Tatiana, che ha voluto chiarire lo stato di suo figlio apparso sottotono ai molti telespettatori dello speciale dedicato alla kermesse.

Come sta Fedez, parla la madre Annamaria

“Niente di grave, più di questo non voglio dire”, ha dichiarato ad AdnKronos la madre Annamaria, da sempre in prima linea quando si tratta di prendersi cura della sua salute. Il suo malessere non poteva però passare inosservato, dato che siamo abituati a vederlo energico e sempre pronto per nuove sfide, ma Fedez viene da un anno complicato in cui si è separato dalla moglie Chiara Ferragni, ha cambiato casa e ha provato a reimpossessarsi della sua musica. Una svolta non facile, vista la malattia che ha superato e la depressione, ma ci sta provando.

Probabilmente non nella maniera più adeguata, se consideriamo la foto che è comparsa nelle sue stories di Instagram a poche ore dal “caso” che lo vede nuovamente al centro del dibattito. Feste su feste, quasi a voler soffocare il tumulto interiore che si porta dentro da troppo tempo e che lo sta portando in un’altra direzione. Il Festival di Sanremo potrebbe invece essere l’occasione per riprendere in mano la sua vita, per tornare al suo lavoro con la giusta serietà dopo le fragilità degli ultimi anni che gli stavano facendo cambiare rotta.

Cosa canta Fedez a Sanremo

Come abbiamo appreso dallo speciale condotto da Carlo Conti per la scelta dei Giovani da portare al Teatro Ariston dall’11 al 15 febbraio. Il brano che ha scelto per la gara s’intitola Battito e in diretta l’ha descritto così: “È una moltitudine di cose, una dicotomia tra quella che può essere una canzone d’amore dedicata a una donna, ma quella donna è impersonificata nella depressione”. E se non si tratta di una canzone autobiografica, ci va comunque molto vicina.

Dopo la scoperta del tumore neuroendocrino al pancreas, per il quale si è sottoposto a un delicato intervento per la rimozione della massa al San Raffaele di Milano, ha attraversato un periodo di difficoltà a causa della forte depressione che l’aveva colpito. Al suo fianco c’è stata la moglie Chiara Ferragni e i due figli – Leone e Vittoria – che l’hanno aiutato a superare il momento più critico. Alcuni mesi dopo è dovuto ricorrere nuovamente alle cure ospedaliere per un’emorragia interna per la quale ha rischiato la vita e che si è ripetuta tempo dopo. Ora che il suo matrimonio è finito, la sua volontà è quella di ricominciare da zero. E chissà che il palco dell’Ariston non possa rappresentare il giusto punto di partenza. Ci vorrà molto tempo.