Eros Ramazzotti: l’ex allieva di Amici Veronica Montali potrebbe essere il suo nuovo amore

editato in: da

Eros Ramazzotti potrebbe aver ritrovato l’amore. Da quando ha annunciato il divorzio da Marica Pellegrinelli, dal quale ha avuto due figli, al cantante sono stati attribuiti diversi flirt, tutti prontamente smentiti. Questa volta, però, sembrerebbe che abbia iniziato una conoscenza speciale con un’ex allieva di Amici, il talent show di Maria De Filippi.

Lei è Veronica Montali ed è un’ex allieva cantante di Amici. Ha partecipato all’edizione del 2004, vinta da Antonino Spadaccino, dove, probabilmente, ha incontrato per la prima volta Eros Ramazzotti. Il cantante, infatti, era stato ospite in una delle puntate dello show. Oggi ha 36 anni, due figlie e, a dar retta agli ultimi rumors, sembrerebbe che stia frequentando proprio l’ex marito di Marica Pellegrinelli. A farlo pensare alcune piccole coincidenze che non sono passate inosservate, come le immagini degli stessi luoghi postate sui social nei medesimi giorni da entrambi.

Ad alimentare ulteriormente il gossip, poi, ci ha pensato il settimanale DiPiù, secondo il quale i due avrebbero trascorso insieme un romantico weekend. Isabella Mayer, infatti, dopo aver avvistato lo yacht di Ramazzotti a Finale Ligure, sarebbe riuscita a mettersi in contatto con alcuni amici di Veronica Montali, che avrebbero confermato le voci specificando, inoltre, che non si tratterebbe di un semplice flirt ma di una vera e propria storia d’amore.

Insomma, Eros Ramazzotti si ritrova alle prese con un nuovo pettegolezzo sulla sua vita sentimentale. Come reagirà? In precedenza il cantante aveva ammesso di essere molto infastidito dall’attenzione che i media riservano alla sua vita privata. A preoccuparlo, in particolare, le reazioni che i suoi figli, soprattutto quelli più piccoli, potrebbero avere leggendo le notizie che lo riguardano.

In passato, inoltre, Eros ha sempre smentito prontamente tutti i flirt a lui attribuiti dopo la separazione da Marica Pellegrinelli. Tra questi quello con Roberta Morise e quello con Sonia Lorenzin, ex tronista di Uomini e Donne che si è rivelata essere una semplice conoscente.

Al momento il cantante non ha ancora smentito o confermato le voci che lo vorrebbero innamorato dell’ex allieva di Amici. Veronica Montali entrerà a far parte dei flirt erroneamente attribuiti ad Eros Ramazzotti o questa volta i pettegolezzi si riveleranno essere veritieri?