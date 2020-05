Eros Ramazzotti si confessa su Aurora e Marica. E svela la sua preoccupazione

editato in: da

Da quando ha messo la parola fine al suo matrimonio con Marica Pellegrinelli, Eros Ramazzotti è sempre al centro dell’interesse degli appassionati di gossip, curiosi di scoprire chi sarà la sua prossima fiamma. Un’attenzione costante che, però, non piace al cantante, preoccupato per i figli.

Eros Ramazzotti ha da poco dovuto smentire l’ennesimo flirt a lui attribuito. Dopo Roberta Morise, il nome del cantante è stato accostato a quello di Sonia Lorenzin, ex corteggiatrice e tronista del programma di Maria De Filippi Uomini e Donne. L’attenzione degli appassionati di gossip, però, inizia ad infastidirlo per un motivo ben preciso. Lo ha rivelato durante un intervista nel programma radiofonico I Lunatici di Rai Radio Due, condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio.

Ramazzotti, infatti, ha dichiarato che a preoccuparlo maggiormente è la reazione che i figli potrebbero avere leggendo le notizie di cronaca rosa che lo riguardano:

Ogni due settimane mi attribuiscono un nuovo flirt. Mia figlia legge, viaggia molto in internet, capita che legga una cosa così e mi venga a fare domande. E cosa gli dico? Se fossi da solo, se non avessi i figli – ha aggiunto Eros – me ne fregherebbe poco. E’ pubblicità. Ma ci sono i miei figli, è diverso.

Per lui, insomma, sta diventando difficile uscire di casa ed incontrare semplici amiche senza che la notizia di un nuovo flirt faccia il giro del web e delle riviste di gossip. Non è, però, il pettegolezzo a preoccuparlo ma l’idea che potrebbero farsene i suoi figli:

Adesso se io esco con una a prendere un caffè sono sempre preso di mira. E’ il rovescio della medaglia della popolarità. Non mi pesa molto, se non in relazione a cosa ne potrebbero pensare i miei figli.

È, poi, tornato indietro nel tempo e ha confessato un dettaglio della sua vita passata, ricordando quando ha incontrato l’ex moglie Marica Pellegrinelli e l’ha fatta conoscere alla figlia Aurora Ramazzotti, avuta dalla precedente relazione con Michelle Hunziker:

Quando ho conosciuto Marica l’ho fatta conoscere ad Aurora. Ma tutte le altre storie e le cose che ho avuto prima me le sono tenute per me. E’ giusto che sia io a decidere quando dire ai miei figli chi è la mia nuova compagna.

La preoccupazione di Eros, insomma, è quella di un padre separato che vuole avere la possibilità di incontrare un nuovo amore senza sconvolgere la vita dei figli prima di essere sicuro dei suoi sentimenti. Riuscirà a trovare un equilibro?