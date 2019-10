Emma, la rabbia di Paola Turci: “Attaccata da chi non vale nulla”

editato in: da

Mentre Emma continua la sua convalescenza dopo l’operazione e lo stop per motivi di salute, Paola Turci la difende dagli haters.

L’ultimo periodo non è stato affatto semplice per la cantante che ha dovuto fare i conti non solo con la malattia, ma anche con la cattiveria di alcune persone che le hanno augurato la morte e l’hanno criticata, scrivendo persino sul profilo Instagram di Nadia Toffa, venuta a mancare a causa di un tumore lo scorso agosto. Nonostante tutto Emma ce l’ha fatta e qualche giorno fa sui social ha annunciato di essersi operata.

Ora per lei inizia un periodo di convalescenza durante il quale dovrà riposarsi e pensare a se stessa prima di tornare sul palco e dai fan che la amano tantissimo. Nelle ultime settimane la Marrone ha sperimentato non solo la cattiveria degli hater, ma anche l’immenso affetto dei colleghi. Da Maria De Filippi a Marco Bocci, sino ad Alessandra Amoroso, in tanti le hanno scritto pronti a mostrare il loro sostegno nei suoi confronti.

Fra loro anche Paola Turci, che è rimasta sconvolta e infastidita dalla perfidia di alcune persone sui social, come ha raccontato nel corso di un’intervista rilasciata a Francesca Fialdini nel corso del programma Da noi…A Ruota libera.

“Emma è una ragazza non forte, fortissima, straordinaria – ha svelato l’artista, che è molto amica della Marrone -. Una ragazza giovane che sembra aver vissuto più vite, insegna a me, che sono più grande di lei, la determinazione, la volontà di andare avanti nonostante tutto. Per questo suo cuore così grande – ha aggiunto, scagliandosi contro gli haters -, per questo suo cuore così dolce viene presa di mira da chi non ha nulla rispetto a lei”.

Parole forti che dimostrano come Emma, con la sua forza e il suo coraggio, ma anche sia riuscita a toccare il cuore di tante persone che l’hanno conosciuta e apprezzata.