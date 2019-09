Emma Marrone, gli haters le augurano la morte. Interviene Laura Pausini

editato in: da

Gli haters attaccano Emma Marrone dopo l’annuncio dello stop per problemi di salute, augurandole addirittura la morte e Laura Pausini interviene, difendendola.

La cantante è stata fra i primi colleghi che hanno dato sostegno a Emma dopo che sul suo profilo Instagram è comparso un messaggio struggente. L’ex vincitrice di Amici ha affermato di doversi fermare per problemi di salute e il pensiero di tutti è andato alla battaglia difficile che ha già affrontato in passato contro il cancro.

La Marrone non ha mai nascosto di aver combattuto contro il male per ben due volte. La prima a pochi mesi dall’ingresso nella scuola di Amici, tanto da aver partecipato ai provini ancora con le fasciature e un busto con le stecche, la seconda nel 2014 quando, durante una visita di controllo, ha scoperto che la malattia era tornata.

Emma ha promesso ai suoi fan che tornerà presto e ha affermato di essere serena. Nonostante ciò l’apprensione è tanta e su Instagram la cantante ha ricevuto numerosi messaggi di sostegno, da amici e colleghi. Fra questi Maria De Filippi, l’ex Marco Bocci e Laura Pausini. Quest’ultima è intervenuta per difenderla da un hater che le ha augurato la morte, scrivendo un messaggio agghiacciante sotto uno dei suoi post.

“Ops, vuol dire che è tornato? – si legge -. Non c’è due senza tre. Tutto meritato, camionista. E chissà questa volta come finirà. Addio”. Il commento non è passato inosservato l’interprete di Simili ha deciso di non rimanere in silenzio, ma rispondere alla violenza verbale dell’hater. “Ma chi è ‘sta d****iente che scrive una roba del genere? – ha scritto -. Segnalatela, io l’ho fatto”.

Poco dopo a intervenire è stato Gabriele Muccino che si è scagliato contro chi insultava Emma, deridendola per la sua malattia e ricordando la sua presa di posizione riguardo i migranti.

“Emma Marrone impegnata a combattere la malattia forse ora non avrà tempo per insultare Salvini” ha scritto qualcuno, mentre altri hanno aggiunto: “È ritornato? Ognuno ha quello che si merita CAMIONISTA” o “È inutile che adesso facciate tutti i virtuosi e difendiate l’indifendibile. Questa stupida ragazzotta ha creduto di mettersi in vista insultando Salvini nei suoi concerti, probabilmente si è attirata addosso gli accidenti di tante persone e qualche accidente è andato a segno… ben le sta. Nella prossima vita impara a tacere e a non fare politica, che non è il suo mestiere. Che sia malata non me ne frega proprio niente, anzi, ripeto, ben le sta”.

Muccino, che ha conosciuto Emma grazie al suo nuovo film, ha scritto: “Insultate me, uomini col cuore pieno di vermi”.