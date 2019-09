Emma, problemi di salute: la commovente lettera di Maria De Filippi

editato in: da

Emma Marrone annuncia di doversi fermare per problemi di salute e Maria De Filippi reagisce, dedicandole una lettera commovente.

La cantante salentina e la conduttrice hanno un legame fortissimo nato ai tempi di Amici e cresciuto nel corso degli anni. La Marrone non ha mai nascosto di considerare la De Filippi come una “seconda mamma” e una “guida”, tanto che più volte ha accettato di partecipare al talent di Canale Cinque nel ruolo di coach o direttrice artistica.

Maria, dal canto suo, ha sempre espresso grande stima e affetto nei confronti di Emma. Per questo ora che la cantante sta attraversando un momento difficile ha deciso di dedicarle un messaggio commovente nel tentativo di mostrate tutto il sostegno nei suoi confronti.

“Succede. Succede e basta – ha scritto qualche ora fa Emma sul suo profilo Instagram – . Questo non era proprio il momento giusto, ma in certi casi nessun momento lo sarebbe stato. Da lunedì mi devo fermare per affrontare un problema di salute. Ve lo dico personalmente per rassicurarvi e per non creare allarmismi inutili“.

Immediata la reazione di Maria De Filippi che su Instagram e sugli altri canali social, ha espresso la sua vicinanza alla Marrone. “Cara Emma – si legge nella lettera aperta scritta dalla conduttrice – immagino che quello che sto scrivendo tu lo sappia già. Lo sai perché sono passati dieci anni da quando hai cantato davanti a me una canzone della Nannini e da allora non ci siamo mai perse”.

“Il bene non si perde – ha spiegato la moglie di Costanzo -, i sentimenti se sono veri vivono e sopravvivono anche se non ci si vede quotidianamente. Ci sei, ci sei stata e so che ci sarai sempre nella mia vita, me lo hai dimostrato ogni volta che avevo bisogno di te e ti chiamavo. So che lo sai ma ripeterlo non è mai abbastanza e, come diceva mia madre, ‘verba volant scripta manent’, io se tu vorrai nella tua vita ci sarò sempre. Ti voglio un bene dell’anima davvero, non avere mai paura di nulla perché sei fortissima”.