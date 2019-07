Emma criticata dopo aver difeso su Instagram Carola Rackete: la reazione

editato in: da

Scontro molto duro quello che c’è stato tra Emma Marrone e alcuni utenti dei suoi canali social. La cantante, infatti, spesso commenta casi di attualità senza timore di esprimere la sua opinione e senza paura delle reazioni che potrebbero avere i suoi fan.

Questa volta a scatenare i commenti degli haters sono state le parole che Emma ha speso sul caso della Sea Watch, la nave attraccata a Lampedusa il 29 giugno. La vicenda ha diviso l’opinione pubblica, che si è schierata a favore o contro la capitana Carola Rackete.

A colpire molto la Marrone, sono stati gli insulti, spesso a sfondo sessista, che la capitana della nave ha ricevuto. Emma, quindi, non ha avuto remore a difendere e a sostenere Carola. In particolare, ha commentato aspramente chi ha utilizzato contro di lei offese e parolacce. Sui suoi profili di Instagram e Twitter, riportando un video del momento in cui la capitana è scesa dalla nave Sea Watch, ha affermato:

Solo una parola: vergogna. Il fallimento totale dell’umanità. L’ignoranza che prende il sopravvento sui valori e sul rispetto di ogni essere umano. Stiamo sprofondando in un buco nero. Che amarezza.

Il post, però, non è piaciuto a tutti. Numerosi, infatti, i messaggi di accuse e gli insulti alla cantante, alcuni anche molto pesanti. “Pensa a cantare”, “stupidella che canticchia”, sono solo degli esempi delle frasi che sono state lasciate sui profili di Emma, colpita da un vero e proprio carico d’odio.

Non sono mancati, per fortuna, diversi commenti a suo sostegno. Ad intervenire anche alcuni colleghi, come Paola Turci, Fiorella Mannoia e Tommaso Paradiso, che hanno preso le parti della cantante. Emma, però, non ha certo seppellito l’ascia di guerra e ha deciso di rispondere. In un primo momento ha riportato uno dei commenti cattivi che le sono stati rivolti, dicendosi fiera di non essere come l’utente che l’ha postato. In seguito, sul suo profilo Twitter ha dichiarato:

Ho espresso solidarietà verso una donna che è stata ricoperta di insulti irripetibili. La politica non c’entra nulla. Questa è umanità, senso civico, rispetto. Amen. Otto marzo tutti i giorni.

Insomma, Emma ha saputo dimostrare nuovamente il suo carattere forte e schietto, andando a testa alta contro chi, invece, ha utilizzato con lei toni decisamente poco rispettosi.