Emma Marrone rompe il silenzio e svela come sta

Emma Marrone rompe il silenzio dopo l’annuncio di uno stop per problemi di salute e svela come sta.

La cantante salentina qualche giorno fa aveva pubblicato su Instagram un lungo messaggio in cui affermava di non stare bene e di doversi fermare, annullando alcuni concerti. Le sue parole avevano fatto preoccupare moltissimo i fan, riportando subito alla mente la battaglia di Emma contro il cancro, arrivato la prima volta poco prima del suo esordio ad Amici e in seguito nel 2014.

“Vi prometto che tornerò più forte di prima! – aveva promesso sui social -. Ci sono troppe cose belle da vivere insieme. Adesso chiudo i conti una volta per tutte con questa storia e poi torno da voi”.

Dopo il suo messaggio Emma ha deciso di allontanarsi dai social, mentre è stata travolta da una marea d’amore. A sostenerla non solo i fan che la seguono da anni, ma anche i colleghi e gli amici, che le hanno scritto diversi commenti dolcissimi, l‘ex Marco Bocci (insieme a Laura Chiatti) e Maria De Filippi che le ha dedicato una lettera commovente.

Emma è forte e coraggiosa, pronta alla battaglia, nonostante ciò questi sono giorni d’apprensione per i fan che si chiedono cosa accadrà ora e come stia davvero la cantante. La risposta è arrivata proprio dalla Marrone, che ha incontrato per strada alcuni ragazzi.

I fan l’hanno fermata, chiedendole come stesse e lei è apparsa molto serena. “Sono serena, siatelo anche voi” ha detto Emma. Nel frattempo l’artista ha pubblicato nelle Stories di Instagram un messaggio in cui ringraziava tutti per il sostegno, ma soprattutto ha commentato un post di Tiziano Ferro.

Il cantante di Latina è legatissimo alla Marrone, tanto che qualche tempo fa lei era volata a Los Angeles per andarlo a trovare poco dopo le nozze con Victor Allen. Ferro ha annunciato sui social le date del suo nuovo tour ed Emma ci ha scherzato su scrivendogli: “Preparami un pass per tutte le date, grazie” con tanto di faccine sorridenti.