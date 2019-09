Emma Marrone, il messaggio commovente dell’ex Marco Bocci. De Martino in silenzio

editato in: da

Emma Marrone è stata travolta da una marea d’amore dopo l’annuncio di uno stop per problemi di salute. Fra i tanti messaggi anche quello dell’ex fidanzato Marco Bocci, mentre Stefano De Martino ha scelto la via del silenzio.

Forte e coraggiosa, la cantante pugliese ha scelto di raccontare su Instagram la sua nuova battaglia affermando che si fermerà sino a quando non avrà risolto alcuni problemi di salute. La preoccupazione dei fan è tanta, ma Emma li ha rassicurati e oggi può contare sul sostegno di tanti amici e colleghi.

In tanti su Instagram, Twitter e Facebook hanno scritto un messaggio per lei, da Laura Pausini a Fiorello, sino a Maria De Filippi che ha voluto dedicarle una lettera commovente. Il commento più bello è senza dubbio quello di Marco Bocci. L’attore e la cantante sono stati legati per qualche tempo, nonostante la love story sia terminata il loro rapporto è ottimo e Emma è legatissima alla moglie di Bocci, Laura Chiatti.

“Sono sicuro che andrà tutto bene – ha scritto Marco -. Chiudi i conti in fretta e fatti sentire. Perché è vero che sei bella, ma sei anche ca***ta”. Emma ha ricevuto splendide parole anche da Laura Chiatti: “Amica testa dritta e petto in fuori”.

Fra gli ex celebri della Marrone c’è senza dubbio Stefano De Martino. La loro storia iniziò ad Amici e continuò anche fuori dagli studi televisivi terminando quando lui incontrò Belen Rodriguez. Da allora sono passati anni e, dopo il dolore per l’addio improvviso e il tradimento, Emma è riuscita a recuperare il rapporto con il ballerino.

L’annuncio fatto dalla cantante su Instagram, in cui parlava dei suoi problemi di salute, ha commosso tutti e in tanti si sono chiesti quale sia stata la reazione di Stefano De Martino. Se Marco Bocci ha scelto di scriverle pubblicamente, l’ex ballerino ha deciso di seguire la via del silenzio.

Il conduttore ha festeggiato il compleanno della moglie Belen Rodriguez, dedicandole un post romantico su Instagram, poi non ha più postato nulla. Probabilmente il sostegno a Emma sarà arrivato in privato, con una chiamata fatta lontano dai riflettori e dal clamore.