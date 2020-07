Elodie su Instagram si mostra senza trucco: nella foto è stupenda

editato in: da

È un vero ciclone, Elodie, e non ci stiamo riferendo soltanto al nome del suo brano, che per altro sta conquistando sempre più fan. La cantante romana sembra star vivendo un momento di particolare successo, collezionando una hit dietro l’altra, senza sbagliare un colpo.

La cosa, in realtà, non dovrebbe stupire: Elodie, che ha fatto pace con il suo passato difficile, è l’esempio di come forza di volontà, talento e determinazione portino al conseguimento degli obiettivi rincorsi per lungo tempo senza necessariamente scendere a patti o a compromessi.

A dare una nuova dimostrazione di quanto appena affermato arriva, tra l’altro, una foto pubblicata nelle stories di Instagram della cantante: uno scatto al naturale, senza trucco, che ne mostra la bellezza mozzafiato priva di artefici di ogni genere.

Non è la prima volta che Elodie pubblica una foto senza make up: la cantante è una delle più strenue sostenitrici dell’amore verso sé stesse e del rispetto nei propri confronti, messaggio che cerca sempre di trasmettere durante interviste e confronti con i fan.

Eppure, anche se come già accennato l’avevamo già vista struccata, lo scatto fa davvero sognare. La cantante, che ha incantato tutti con il nuovo video dove veste i panni di Lorena Forteza e balla insieme a Lorella Boccia, si mostra in pieno relax.

Distesa, con le treccine afro (acconciatura nata per il video di Guaranà) scompigliate e un sorriso sereno, Elodie non ha bisogno di trucco per esaltare il suo sguardo che rimane magnetico anche senza kayal, ombretto o mascara.

L’espressione di Elodie in questo magnifico selfie sembra raccontare una storia che va molto oltre a quella di una musicista di successo. La cantante si sta infatti preparando per un tour estivo, This is Summer che la porterà in giro per l’Italia anticipando le date dei concerti ufficiali del suo ultimo album, This is Elodie.

Regina dei tormentoni estivi del 2020, Elodie è del tutto intenzionata a far ballare migliaia di persone con Guananà e Ciclone e a godersi i suoi fan. Pare inoltre che anche in amore vada tutto a gonfie vele: la sua storia con Marracash, nata lo scorso anno sul set del video della canzone Margarita va a gonfie vele e i problemi dovuti alla convivenza forzata sembrano essere lontani.