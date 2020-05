Il successo di Elodie, che ha fatto pace con il suo passato

editato in: da

Elodie, a 30 anni esatti, è una donna e artista felice. Ha trovato l’amore, con Marracash (anche se “niente figli, per ora”), il grande successo di pubblico, il suo ultimo singolo Guaranà è già tormentone, e soprattutto ha fatto pace con il suo passato, non facile. L’infanzia e l’adolescenza vissuti in una quartiere di periferia di Roma, la famiglia mista, di artisti, non sempre ben accetta. Il desiderio di riscattarsi giovanissima, lasciando Roma e gli affetti per andare a fare la cubista in Puglia. E poi i tanti tentativi di affermarsi come cantante, prima di arrivare ad Amici.

Ospite di Caterina Balivo, Elodie si è commossa ascoltando “Adesso tu” di Ramazzotti, brano da lei cantato a Sanremo 2020 e che le ricorda la periferia da cui proviene, da Eros raccontata molto bene in tanti suoi brani.

Eros ha scritto un brano che solo chi ha vissuto quel tipo di vita può comprendere fino in fondo. Grazie a questo brano l’ho anche conosciuto e ci sentiamo

E anche se adesso, confessa, “Ho trovato il mio posto felice ma me lo sono proprio cercato” non scorda quello che è stata. E da dove arriva