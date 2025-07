Elodie e Iannone avvistati a Roma: a sorpresa spunta una misteriosa ballerina

IPA Andrea Iannone ed Elodie

Elodie e Andrea Iannone continuano ad essere una delle coppie più seguite del momento, non solo per il loro feeling speciale, ma anche per ultime voci di presunta crisi che hanno fatto alzare le antenne ai fan.

I due fidanzati vip sono stati paparazzati in un noto locale di Roma in compagnia di alcune ragazze dell’entourage di Elodie e, in particolare, insieme ad una misteriosa ballerina che avrebbe subito catalizzato l’attenzione dei fotografi per la sua bellezza. Tra scatti rubati e sguardi complici, ecco servito il nuovo gossip dell’estate 2025.

Elodie e Andrea Iannone, a Roma con una ballerina bionda che gli ruba la scena

Elodie ed Andrea Iannone sono senza dubbio una delle coppie più chiacchierate e fotografate dell’estate. Lei, icona pop e regina di stile, lui, ex campione di MotoGP dal fascino tenebroso: insieme formano un duo che unisce mondi diversi ma perfettamente compatibili sotto il sole della stagione più bollente.

Dopo mesi di indiscrezioni e paparazzate sempre più frequenti, la coppia da tempo vive la relazione alla luce del sole, mostrandosi sempre più complice e affiatata. Dalle prime fughe romantiche in Puglia alle ultime apparizioni pubbliche a Roma, Elodie e Iannone restano sempre al centro dell’attenzione, soprattutto da quando recentemente si è sparsa la voce di una possibile crisi tra loro, nonostante pochi mesi fa si parlasse di matrimonio.

Eppure la coppia sembra non centellinare sguardi d’amore, sorrisi e un’intesa che si percepisce anche nei dettagli, come i look coordinati o la naturalezza con cui si tengono per mano anche in pubblico.

Ma come in ogni storia d’amore che si rispetti, anche qui non mancano i colpi di scena: la coppia infatti è stata paparazzata a Roma, in un noto ristorante del centro solitamente frequentato da vip.

I due però non erano da soli: con loro c’erano anche delle ballerine del tour di Elodie e qualche amico e collaboratore.

Ad accendere il gossip è stata proprio una di queste ballerine, una certa Franceska Nuredini, 23 anni, italoalbanese paparazzata con loro dal settimanale Oggi che ha riportato la notizia.

Franceska, bellissima e biondissima, non solo è apparsa molto in sintonia con Elodie e Iannone durante la cena, ma i tre si sono allontanati insieme dopo i saluti di rito con gli altri, per raggiungere lo stesso hotel.

Elodie e Andrea Iannone in crisi: troppo lavoro e alcuni strani messaggi

Dopo circa due anni di apparente serenità e uscite pubbliche da coppia perfetta, Elodie e Andrea Iannone sembrano lanciare i primi segnali di crisi. Secondo fonti vicine ai due, qualcosa si sarebbe incrinato negli ultimi tempi: meno apparizioni insieme, zero scatti condivisi sui social e sussurri sempre più insistenti nei retroscena del gossip.

Lei, sempre più concentrata sulla musica, tra date estive, progetti internazionali e campagne moda; lui, spesso avvistato da solo in Sardegna o in compagnia di amici lontano dai riflettori. Nessuna conferma ufficiale, ma i segnali sono chiari: la distanza potrebbe non essere solo geografica.

Entrambi provengono poi da storie piuttosto burrascose: Elodie con Marracash, tornato in auge proprio in questi giorni in cui si vocifera di crisi con Iannone, lui invece con la showgirl Belen Rodriguez con cui ha avuto un breve flirt.

A pesare sul rapporto, secondo alcuni insider, sarebbero gli impegni professionali sempre più intensi e i caratteri molto diversi, che nel tempo avrebbero reso difficile trovare un equilibrio stabile. Eppure i due sono stati paparazzati insieme a cena a Roma, anche se la presenza della misteriosa ballerina insieme a loro ha fatto sorgere qualche dubbio ai fan.

Proprio pochi giorni fa gli esperti di gossip avrebbero rivelato anche un altro interessante retroscena. Iannone avrebbe scoperto dei misteriosi messaggi sul telefono di Elodie: a rivelarlo è stata Deianira Marzano che ha dichiarato “Nonostante si vedano, si vocifera di una crisi. Pare che lui abbia scoperto alcuni messaggi di lei, ma non si sono lasciati” ha aggiunto con aria sibillina.

Ora questa serata rimescola ancora una volta le carte e riaccende il gossip dell’estate.