Elodie svela perché è finita con Marracash: “Impazzisco”

Sono passati anni dalla fine della storia d’amore tra Elodie e Marracash ma quella relazione continua a far discutere. All’apparenza una coppia bella, unita e affiatata, dentro e fuori la sala di registrazione. Una relazione però non così perfetta come pensano i fan, anzi. A farlo sapere la Di Patrizi che, oggi legata al pilota Andrea Iannone, ha finalmente svelato i motivi della rottura con il rapper.

Perché Elodie e Marracash si sono lasciati

Elodie e Marracash si sono amati dal 2019 al 2021. Si sono conosciuti grazie alla canzone Margarita, diventata velocemente una hit radiofonica, e subito è esplosa la passione tra di loro. Dopo due anni, però, è arrivato l’addio. In un video su Instagram insieme a Tiziano Ferro la Di Patrizi è tornata a parlare del suo passato amoroso. L’ex allieva di Amici e il cantautore di Latina hanno duettato nel brano Feeling e per promuovere il loro lavoro hanno deciso di condividere sui social una sorta di Carpool Karaoke in cui si sono confrontati su svariati argomenti, tra cui appunto l’amore.

Elodie ha così parlato del legame con Marracash, svelando cosa non funzionava in quel rapporto. “C’era questa grande incomprensione – ha detto – Io poi ho bisogno tanto di comunicare e quando dall’altra parte la persona non mi dà la possibilità di capire, mi inca**o, impazzisco“. Dunque incomprensioni e mancanza di comunicazione hanno sancito la fine della liaison tra Elodie e Marracash. Con buona pace dei tanti sostenitori che ancora oggi sperano di rivederli insieme.

In realtà entrambi sono andati avanti: dal 2022 Elodie è innamorata di Andrea Iannone, con il quale condivide ogni suo successo lavorativo, mentre Marracash – vero nome Fabio Bartolo Rizzo – ha ritrovato il sorriso accanto alla fashion designer Asia Pesenti. Un legame sbocciato un anno fa e vissuto nel massimo riserbo, a differenza di Elodie e Iannone, che sono invece molto più social.

La storia d’amore tra Elodie e Marracash

Ai tempi del legame con Marracash, Elodie aveva ammesso che non avrebbe mai più amato un’altra persona come il collega. Poi è arrivato Andrea Iannone e il suo punto di vista è velocemente cambiato. Ha successivamente chiarito di non essersi pentita “di quello che ho fatto o detto in passato, perché mi ha portato all’oggi, che per me è irrinunciabile. Mi ha portato Andrea, che non mi aspettavo proprio e che amo così tanto. Il tempo migliora tutto e offre cose ancora più incredibili”.

Sempre sul suo rapporto con Iannone, ex fidanzato di Belen Rodriguez e Giulia De Lellis, ha confidato: “Sono impegnativa e capricciosa. Ho bisogno di attenzioni, tantissime. Andrea me le dà. È dolce. Comprende desideri, limiti, voglia di fare sempre di più sul lavoro. Ed è il mio migliore amico”.

Più volte si è parlato di matrimonio e figli per Elodie e Andrea Iannone ma per il momento la coppia si gode la convivenza tra Milano e Lugano. “Sui figli ci sto pensando, ho anche preso in considerazione l’idea di congelare gli ovuli”, ha affermato la Di Patrizi, attualmente più concentrata che mai sul lavoro.