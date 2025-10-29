Elisabetta Canalis non smette di incantare: eccola spuntare sui social con degli scatti romantici, al calar del sole, e addosso un meraviglioso abito bianco. Sarà merito soltanto della golden hour californiana tutta quella luce?

Make-up artist e amante della scrittura, ha lavorato come Beauty e Fashion Editor per vari magazine con l'obiettivo di unire le sue passioni in una sola professione.

IPA/Getty Images Elisabetta Canalis, 10 look che hanno fatto la storia (e qualche scivolone)

Null’altro come un abito bianco — non quello a cui ogni inguaribile romantica alla lettura ha pensato — sa infondere un altrettanto impagabile senso di femminilità ed eleganza senza tempo. È questo il pensiero condiviso da una grossa fetta di fashionista, o se non altro di sicuro quello di Elisabetta Canalis. Smessi per un attimo i panni della cavallerizza, la showgirl di origini sarde ha saputo incantare i suoi followers fasciata in un lungo abito immacolato, impartendo un’importante lezione di stile.

Elisabetta Canalis, l’abito bianco con inserto gioiello è un sogno: il look su Instagram

Tra una lezione di equitazione ed un’altra, tutte (o quasi) fedelmente documentate sul profilo Instagram in dolcissime sequenze con il proprio amato cavallo, Elisabetta Canalis trova ancora il tempo di far vedere al mondo come ci si veste.

Smessa la divisa sportiva, la showgirl sarda ha lasciato tutti a bocca aperta con un carosello di scatti al calar del sole a ritrarla con addosso un lungo abito bianco: magistralmente scattato dall’abile fotografo Mirko Morelli, si trattava di un modello firmato Jil Sander, fluido ed in luminosissima seta, dall’orlo asimmetrico così come lo scollo.

A particolareggiare una delle due spalline, quella di sinistra, ora drappeggiata ed irregolare, ecco un grazioso fiocchetto totalmente tempestato di strass a conferire al tutto una parvenza ancor più preziosa. Chiudevano il tutto dei sandali cage, altrettanto brillanti, con cinturino alla caviglia, una piega liscia perfetta ed un make-up naturale ma ad effetto radioso.

A non passare inosservata, oltre alla grande eleganza della quarantasettenne, è stata la divertente didascalia che accompagnava le fotografie sul social: “Today was filled with glam and class (It’s not gonna be like that on next Fridayyy)”. Cosa significa? Che la Regina di Halloween è pronta a tornare, e carichissima per fornire a noi provvidenziale ispirazione in merito al definitivo costume da urlo in vista della notte più spettrale dell’anno. Noi non stiamo più nella pelle, e nemmeno lei.

Elisabetta Canalis ha ritrovato il sorriso con Alvise Rigo e non si nasconde più

Dopo essere stata per lungo al centro del gossip per la (naufragata) relazione con Georgian Cimpeanu, la vita sentimentale di Elisabetta Canalis è tornata sotto i riflettori: la showgirl infatti è stata più volte avvistata in compagnia di Alvise Rigo, con il quale pare oramai fare coppia fissa. Le occasioni in cui i due si fanno vedere insieme sono sempre più frequenti, e in tutto questo c’è anche una certa naturalezza, sintomo che la voglia di vivere questa nuova relazione alla luce del sole c’è tutta.

La conferma della storia con il modello di 14 anni più giovane è giunta dalla stessa showgirl, paparazzata dai fotografi del settimanale Chi: gli innamorati sono stati paparazzati entrare di sera in un noto hotel milanese, per poi andarsene la mattina dopo, ancora insieme, a cavallo della moto dell’ex rugbista.

L’affinità era palpabile, e lei ha sorriso ai fotografi dopo essersi scambiata un’occhiata sicura e complice con il compagno. Insomma, tra loro c’è sicuramente un’intesa che va oltre una semplice amicizia nata sul set: si sarebbero infatti conosciuti durante la partecipazione al reality Netflix Physical: da 1 a 100, format che ha messo alla prova i concorrenti sul piano fisico ed emotivo, e da lì in poi la favola. Noi, dal canto nostro, gliela auguriamo tutta.