Clizia Incorvaia, l’abbraccio più bello: il suo nuovo anno inizia con serenità

Pancioni vip del 2022

Dopo quasi 20 giorni di isolamento, finalmente Clizia Incorvaia torna a respirare aria di libertà: è guarita dal Covid, e il suo primo abbraccio con Paolo Ciavarro è di una tenerezza disarmante. Insieme, danno inizio ad un nuovo anno ricco di gioia e serenità, che porterà loro anche una splendida sorpresa. La gravidanza dell’influencer è infatti ormai agli sgoccioli.

Clizia Incorvaia negativa al Covid

Sebbene abbia vissuto momenti di grande paura, ora Clizia può tornare a sorridere. Nelle ore scorse si è sottoposta all’ennesimo tampone e ha scoperto di essere finalmente negativa. “Sono libera! Mi sento euforica, tipo ubriaca. Sono troppo felice” – ha gridato ai quattro venti tra le sue storie di Instagram, subito dopo aver avuto il responso del test. E, per festeggiare, ha elencato i suoi buoni propositi per iniziare al meglio il 2022: togliere la tuta, fare un massaggio, una piega e una manicure e concedersi una bella cena, potendo finalmente apprezzare di nuovo i sapori.

Ma il suo desiderio più grande, ora avveratosi, è stato quello di tornare ad abbracciare Paolo Ciavarro. “Cosa più importante, finalmente tornare a baciarci” – ha scritto Clizia a didascalia di una splendida foto che li vede insieme in un momento di intimità, così a lungo rimandato. Paolo è infatti rimasto negativo per tutto questo tempo, motivo per cui non è potuto stare vicino alla sua compagna come avrebbe desiderato. I due hanno trascorso le feste natalizie separati, anche se solo di pochi metri.

Come è accaduto a Capodanno: l’influencer ha rivelato che il suo fidanzato ha cenato in terrazzo, mentre lei e Nina sono rimaste in casa. Tutto per poter essere almeno a portata d’occhio, per salutare il 2021 insieme – seppure a distanza. Ora che tutto è finito, i due innamorati possono godersi l’inizio di un nuovo anno. Queste settimane saranno per loro davvero magiche: Clizia è ormai all’ottavo mese di gravidanza, e il suo pancione è sempre più grande. Presto lei e Paolo diventeranno genitori, ma hanno ancora qualche tempo per vivere la spensieratezza che precede un lieto arrivo.

Clizia Incorvaia, un brutto periodo

Ora è tornato il sereno, ma nelle ultime settimane la Incorvaia ha trascorso attimi di preoccupazione. L’influencer ha contratto il Covid poco prima di Natale, probabilmente prendendolo da sua figlia Nina che era risultata positiva nei giorni precedenti. Per fortuna, entrambe hanno avuto pochi sintomi e sono tornate ben presto in gran forma. Eppure non è stato facile, soprattutto per Clizia: si stava tranquillamente concentrando sulla sua gravidanza quando a rapido giro sia sua figlia che lei hanno dovuto affrontare questa difficile prova.

Dopo qualche giorno trascorso a letto, la Incorvaia ha recuperato le forze e ha cercato di far vivere alla piccola Nina un Natale quanto più spensierato possibile. “Sguardo stanco (ma felice), rossetto sbavato, ma ho indossato come promesso l’abito da ‘Mamma Natale’. Mai come questo anno credo che il miglior regalo da chiedere sia stare in salute (luogo comune ma quando ci passi ne capisci la verità)” – aveva scritto Clizia su Instagram, lanciando un messaggio di speranza e di positività.