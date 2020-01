Chi è Claudia Coppola, la nuova fidanzata di Andrea Damante

editato in: da

Si chiama Claudia Coppola il nuovo amore di Andrea Damante e la ragazza che è riuscita, forse, a fargli dimenticare Giulia De Lellis. Dopo la burrascosa fine della love story con l’influencer, il dj ed ex tronista di Uomini e Donne ha vissuto numerosi flirt terminati in brevissimo tempo.

Quella con Claudia, al contrario, ha tutta l’aria di essere una storia seria. Classe 1998, la modella era già stata avvistata in compagnia del deejay qualche tempo fa. I due avevano cenato insieme in un noto ristorante milanese, ma la love story non era stata confermata. Ora invece sembra che Damante sia intenzionato a rendere ufficiale la relazione. Su Instagram infatti ha postato uno scatto che racconta la vacanza della coppia alle Bahamas.

Nell’immagine Claudia e Andrea nuotano fra le onde, ridendo, poi si tengono per mano. Una foto emozionante che conferma la storia d’amore e un gesto che Damante aveva riservato in passato solo a Giulia De Lellis.

Originaria di Milano, Claudia frequenta l’Università Bocconi e lavora da tempo come modella e fotomodella, collaborando con marchi prestigiosi e brand famosi. Non è chiaro come i due si siano conosciuti, l’unica certezza è che Claudia è un’amica di Chiara Montemurro, che in passato aveva frequentato l’ex gieffino.

Nonostante entrambi siano conosciuti, hanno scelto di vivere la conoscenza lontano dai riflettori e dai social, tenendo segreta la love story. In passato Damante non aveva mai nascosto la sua sofferenza per la fine della relazione con Giulia De Lellis, arrivata a causa di alcuni tradimenti di cui la fashion blogger ha parlato nel libro Le corna stanno bene su tutto.

Dopo l’addio lei si era legata a Irama, ex vincitore di Amici, poi un breve ritorno di fiamma e l’incontro con Andrea Iannone, suo attuale fidanzato. “Giulia mi ha lasciato, c’è solo grande amarezza e dispiacere – aveva commentato Damante sul settimanale Chi -. Ma la vita va avanti. Questa volta, so di non aver sbagliato. Ci sono cose che non riesco a spiegarmi […] Ricomincio da me. Con Giulia è finita”.