Chiara Ferragni torna a parlare dell’ex fidanzato Riccardo Pozzoli. La verità

editato in: da

La vita di Chiara Ferragni sembra essere perfetta. Un matrimonio da sogno, una famiglia felice, un figlio bellissimo e un successo professionale che non si arresta.

A breve, potremo vedere tutto questo nel documentario Chiara Ferragni – Unposted, che racconta la vita dell’influencer. Inutile dire che la curiosità dei fan, e non solo, è alle stelle, e le domande imbarazzanti sulla sua vita passata non tardano ad arrivare. In particolare, durante la presentazione del film alla Mostra del Cinema di Venezia, all’imprenditrice digitale è stato chiesto se nel film parlerà anche di Riccardo Pozzoli, ex fidanzato storico con cui ha chiuso nell’estate del 2016.

In un primo momento Chiara Ferragni ha glissato la domanda, facendo crescere esponenzialmente la curiosità dei fan. Ma alla fine ha ceduto e, rivelando una parte del film, ha ammesso che la storia con Riccardo Pozzoli verrà raccontata. Nel documentario, inoltre, spiegherà perché è restia a parlare di lui e di quanto è successo in passato. Su Instagram, l’influencer ha affermato:

Sì, parlerò anche di lui. Ne parlo perché è stato un momento importante della mia vita e un momento anche molto doloroso. Parlerò del perché non abbiamo più un rapporto.

In realtà, almeno nel primo periodo dopo la rottura, i due erano rimasti in buoni rapporti e avevano continuato a lavorare insieme. Poi qualcosa deve essere andato storto e hanno chiuso qualsiasi tipo di legame, hanno smesso di seguirsi su Instagram e non si sono più parlati. La separazione definitiva delle loro vite è stata sancita dalla vendita da parte di Pozzoli delle sue quote della società in comune con l’influencer.

Ora, finalmente, Chiara Ferragni sembra pronta a rilasciare nuove rivelazioni. Potremo, quindi, scoprire cos’è successo veramente. Il resto è storia nota. Chiara ha iniziato una relazione con il rapper Fedez. I due, attivissimi sui social, hanno mostrato ai fan la loro love story sin dal primo momento, condividendo vita quotidiana e momenti speciali: la nascita del piccolo Leone ha emozionato tutti, seguita dal matrimonio, uno dei più seguiti sul web.

Per scoprire i piccoli segreti di Chiara Ferragni e ripercorrere la sua carriera e la vita sentimentale che tanto ha incuriosito gli utenti del web non ci resta, quindi, che attendere Chiara Ferragni – Unposted.