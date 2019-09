Chiara Ferragni a Venezia: la critica durissima di Valeria Golino

editato in: da

Valeria Golino non ci sta e critica aspramente Chiara Ferragni e la sua presenza sul red carpet alla Mostra del Cinema di Venezia.

L’influencer, come è noto, ha sfilato sul tappeto rosso insieme al marito Fedez e a tutta la famiglia per presentare Unposted, un documentario che racconta la sua vita, il successo su Instagram e il privato. Quest’anno più che mai il mondo del web e dei reality ha contagiato Venezia.

Sul red carpet hanno sfilato fashion blogger e vip della tv, da Giulia De Lellis con Andrea Iannone a Beatrice Valli, passando per Ilaria e Nunzia di Temptation Island. Una scelta che è stata criticata da molti (in primis Ambra Angiolini con un post su Instagram) e che ha fatto infuriare Valeria Golino.

L’attrice di fama internazionale ed ex compagna di Riccardo Scamarcio si è espressa senza peli sulla lingua, dicendo la sua su Chiara Ferragni. Arrivata a Venezia per presentare ben tre film, la Golino ha commentato la presenza dell’influencer in un’intervista al Corriere della Sera.

“Tanto di cappello a chi fa soldi sulla vacuità – ha detto -, ma non avendo né Instagram né Facebook, non so nemmeno come funziona ‘sto lavoro, non so cosa sia. È stato sdoganato un comportamento che fino a pochi anni fa ritenevano tutti volgare – ha concluso -. E ora ci sembra del tutto normale”.

Come era prevedibile Unposted ha attirato non solo la curiosità di molti, ma anche tante critiche. C’è chi l’ha definito semplice “propaganda” e chi ha trovato che la Ferragni non si sia mai messa davvero a nudo. Dal canto suo la fashion blogger ha raccontato emozionata su Instagram il suo Festival di Venezia, ricordando anche i tempi in cui non era ancora una star del web.

“Qualche anno fa incontrai Di Caprio al Festival di Cannes – ha raccontato in un’intervista rilasciata in Laguna – e provai a fare una foto con lui, ma mi hanno respinta”.