Chiara Ferragni e Fedez festeggiano il loro bambino: buon compleanno Leone

Buon compleanno Leone! Il figlio di Chiara Ferragni e Fedez compie un anno e i genitori lo festeggiano su Instagram.

Occhi azzurri e capelli biondissimi: il piccolo Leone Lucia è la fotocopia della sua mamma. Sorridente e tenerissimo, ha conquistato il cuore di milioni di follower e ad un anno d’età è già uno degli influencer più famosi al mondo. Il 16 marzo 2019 il piccolo di casa Ferragnez festeggia il suo compleanno con un party strepitoso (sembra che le torte siano più di una) e tante foto su Instagram.

La prima a fare gli auguri al piccolo è stata Chiara Ferragni, che da qualche settimana sta condividendo sui social le foto che raccontano la sua avventura di mamma, dal pancione al parto, sino al primo mese di vita di Leone. Sono passati 365 giorni da quando la fashion blogger ha dato alla luce Leone nel Cedar Sinai di Los Angeles, cambiando per sempre la sua esistenza e quella di Fedez.

I due si sono conosciuti nel 2016, complice una canzone del rapper in cui citava Matilda, il cane della Ferragni. Poi le copertine dei giornali, le dichiarazioni d’amore su Instagram e l’arrivo di Leone, un bambino voluto e amato moltissimo da subito. Infine le nozze, celebrate lo scorso 1 settembre a Noto, alla presenza di tanti amici e parenti, ma soprattutto del piccolo Leoncino – così come lo chiama affettuosamente la sua mamma.

“Leo, oggi compie un anno – ha scritto Chiara Ferragni su Instagram -. Sei entrato nella nostra vita un anno fa e ha reso la nostra vita reale molto meglio di qualsiasi fantasia. Ti amo per sempre, grazie per avermi scelto come mamma”.

La ricorrenza per Fedez è ancora più speciale, perché celebra il compleanno di Leone, ma anche la sua prima Festa del Papà. “Un anno che sembra volato – ha scritto il rapper condividendo alcuni scatti di famiglia -, un anno insieme al mio migliore amico, un anno che mi ha cambiato più di una vita intera. Insomma, un anno di noi”.