Chiara Ferragni Unposted è già un successo: incassi record ancora prima del rilascio

Il documentario di Chiara Ferragni deve ancora uscire nelle sale ma è già un successo. L’impatto che l’ultimo progetto dell’influencer ha avuto sui media è sorprendente.

Lo stesso Fedez ieri è apparso entusiasta sui social per il traguardo raggiunto dalla moglie. Chiara Ferragni Unposted sarà nelle sale la prossima settimana (il 17, 18 e 19 settembre), eppure i numeri sembrano già anticipare la buona riuscita. Questo perché il film sulla Ferragni ha già generato guadagni pari a 9,89milioni di dollari. I dati sono stati riportati dal Media Impact Value di Launchmetrics, un algoritmo che calcola il valore di una singola citazione riportata sui media (sia stampa che online), misurando la larghezza del placement e calcolando il costo che avrebbe quello spazio in termini di advertising.

Quello che il sistema di Launchmetrics fa, in pratica, è misurare l’impatto che un singolo evento, persona o notizia ha sui media e, successivamente, tradurre questa “popolarità” in denaro. Unposted, quindi, vale oggi quasi 10milioni di euro. Al di là dei gusti personali e dei pareri dei critici, che non sono stati così tanto clementi in questi giorni, non si può non considerare questo risultato un grande traguardo.

Il film su Chiara Ferragni è stato presentato per la prima volta al Festival del Cinema di Venezia lo scorso 4 settembre, facendo schizzare alle stelle anche il valore dei post pubblicati sui social. In quei giorni i post con Chiara Ferragni hanno prodotto 811mila dollari di Media Impact Value. La moglie di Fedez, di riflesso, ha generato guadagni anche per le aziende e le persone a lei vicine, presente all’evento di presentazione del Film: 777mila dollari per Dior, la casa di moda che ha vestito la Ferragni a Venezia, 735mila dollari per le sorelle (Francesca e Valentina Ferragni), 180mila dollari per Veronica Ferraro, anche lei influencer e migliore amica di Chiara dai tempi del lancio del suo blog (The Blonde Salad).

Non è la prima volta che un evento che vede protagonista Chiara Ferragni muove queste grandi cifre. Lo scorso anno, per esempio, il matrimonio con Fedez attirò l’attenzione di così tanti utenti sui social che, sempre secondo le stime riportate da Launchmetrics, quel traffico si tradusse in guadagni per 36milioni di dollari in totale.