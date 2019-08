Chiara Ferragni racconta il periodo più buio: “Avevo il cuore spezzato”

editato in: da

Chiara Ferragni racconta il suo periodo più buio su Instagram, fra paure, sofferenza e la voglia di rinascere.

Oggi la fashion blogger è felice accanto a Fedez e al piccolo Leone, ma non è stato sempre così. I Ferragnez hanno trascorso le vacanze a Ibiza, fra gita in yacht e aperitivi al tramonto, ma ora è arrivato il momento di tornare a casa. La Ferragni infatti presto riprenderà a viaggiare in giro per il mondo per presentare il suo documentario.

La fine delle ferie e il ritorno alla vita di tutti i giorni ha spinto Chiara ad una lunga riflessione apparsa su un post di Instagram. In un tuffo nel passato, la Ferragni ha ricordato le estati passate, dal 2016 sino al 2019, ripercorrendo i cambiamenti e le trasformazioni nella sua esistenza.

Il periodo più difficile? L’estate del 2016 quando, dopo aver detto addio a Riccardo Pozzoli, storico compagno, archiviò la relazione con il fotografo Andrew Arthur, tornando single. “L’estate 2016 è stata una delle più difficili e allo stesso tempo più felice della mia vita – ha ricordato Chiara -. Ero single e con il cuore spezzato, sono ripartita da me stessa e dai miei amici e ho programmato un mese di viaggio negli Hamptons, a Cuba, a Tulum e alle Hawaii. Per la prima volta nella mia vita ho imparato che potevo davvero essere felice da solo, senza il bisogno di nessun altro. Ero sollevato e così eccitata per la vita e per quello che sarebbe potuto succedere”.

Poi l’incontro con Fedez, a settembre, e l’estate del 2017 in cui la Ferragni ha scoperto di essere incinta. Un’emozione unica, accompagnata da grandi paure e allo stesso tempo da una gioia incontenibile.

L’anno successivo le nozze con Fedez, celebrate a Noto il 1 settembre del 2018 con una grande festa ricca di emozioni. “Mi sento più benedetta di quanto abbia mai provato e quindi in pace con me stessa – ha spiegato ai follower di Instagram -: non sono perfetta, non lo sarò mai, ma mirerò sempre ad essere la migliore Chiara che posso essere”.