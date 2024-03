Anche i ricchi piangono… ma in diretta Instagram. Mentre il marito (ormai ex?) implora pivacy e riservatezza – in un modo tutto suo – Chiara Ferragni ha deciso di optare per la più totale sincerità. Imparata la lezione dai “fraintendimenti” che l’hanno portata in tribunale, oggi l’influencer non usa più giri di parole e si sfoga senza filtro alcuno. Ecco cosa ha detto.

Chiara Ferragni: “Un periodo di m***a”

In questi giorni Chiara Ferragni si trova a New York, non per fuga ma per lavoro. Pare stia partecipando a dei meeting, a chi chiede spiegazioni racconta di un “progetto nuovissimo per me, una cosa che non ho mai fatto prima”. Ma che pare stia andando bene: “Dita incrociate” chiede ai follower, in attesa di svelar loro qualcosa di più. E fin qui, niente di strano, la solita influencer che racconta a spizzichi e bocconi del solito segretissimo nuovo progetto in arrivo.

Ma Chiara Ferragni non è un’influencer qualunque e sulla questione “nuovo progetto” aggiunge qualcosa che potrebbe anche finire al telegiornale (così come è già finito in prima pagina anche sulle testate più seriose il presunto divorzio da Fedez). L’imprenditrice digitale spera “che ci siano anche delle cose belle, delle cose nuove per darmi nuovi stimoli”.

Nuove cose belle, e citiamo testualmente, “in tutta questa m***da di questo periodo”. E per quel che riguarda la parte relativa agli escrementi, specifica anche: “E quando dico m***da, non dico solo per la cosa pubblica (riferendosi all’indagine in corso, ndr), ma perché è un periodo davvero doloroso privatamente”.

Un periodo spiega “di cui cerco di non parlare più di tanto. Quindi capitemi se ogni tanto pubblico meno, se ogni tanto sono un po’ persa nei miei pensieri eccetera… Faccio quel che posso, cerco di fare quel che posso. A volte sono più up e a volte sono più in down”.

E lo rivela, con gli occhi lucidi, in tutta sincerità: “Penso sia giusto farvi vedere anche questa parte. Non posso raccontarvi tutto, non mi va neanche di dirvi tutti i motivi per cui sto male. Però penso sia giusto non fingere che tutto vada bene, che io sia felice come una Pasqua (e qui, visto il caso Uova Preziose avrebbe anche potuto usare una metafora diversa, ndr)”.

Lo sfogo pubblicato da Ferragni sulle storie del suo profilo Instagram si conclude con una saggia massima: “A volte vorrei essere meno forte e essere solo un po’ più serena”. È la versione “pensati libera” del periodo della separazione, una perla che l’influencer dona prima di scoppiare a piangere e, finalmente, spegnere il telefono.

È Fedez a volere la separazione

Le stories confessioni arrivano nello stesso giorno di un’altra, sincera e spudorata, clamorosa dichiarazione di Chiara Ferragni. In questa nuova era senza peli sulla lingua, poche ore prima, a una follower che chiedeva triste come facesse a star lontana dal caro Fedez, l’influencer ha confessato che, la lontananza dal marito, “purtroppo non è una scelta mia”.

Si attende la risposta del diretto interessato che è solito chiedere riserbo mentre parla degli affari propri sul suo profilo da quasi 15 milioni di follower.