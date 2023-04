Chiara Ferragni, su Instagram la confessione inaspettata sul terzo figlio

Fonte: IPA Chiara Ferragni, 10 look che hanno fatto la storia (e dato scandalo)

Una confessione inaspettata quella di Chiara Ferragni su Instagram: l’influencer si è ritagliata un momento per rispondere alle curiosità dei suoi follower, come fa di solito, e tra le domande ne è arrivata una sul desiderio di un ipotetico terzo figlio. La risposta della moglie di Fedez non si è fatta attendere, svelando i suoi progetti per il futuro.

Chiara Ferragni e il desiderio di un terzo figlio

Come accade spesso, Chiara Ferragni ha voluto rispondere alle curiosità dei suoi numerosi follower su Instagram, che si sono scatenati con domande di ogni tipo. C’è chi le ha chiesto aggiornamenti sulla nuova casa a City Life – che a quanto pare sarà pronta tra settembre e ottobre prossimi – e qualche consiglio su make up e look, ma c’è anche chi è andato più sul personale.

Un utente, forse cavalcando l’ondata dei gossip che qualche mese fa la volevano di nuovo incinta, ha chiesto all’influencer se volesse altri figli. La sua risposta è stata inaspettata: “Ho sempre pensato di avere tre bambini come mia madre, ma vedremo cosa ci riserverà il futuro”, ha spiegato su Instagram Chiara, che ha aggiunto: “Ma al momento non sarei ancora pronta ad avere un terzo figlio“.

Insomma, la possibilità di vedere di nuovo Ferragni col pancione e un piccolino scorrazzare per casa insieme a Leone e Vittoria non è un’opzione da escludere, ma di certo non nel prossimo futuro. Per l’imprenditrice – sempre più impegnata nei suoi progetti – al momento un terzo bambino non è in cima alla lista: ci sarà tempo per esaudire il desiderio di allargare (ancora) la famiglia.

Alla faccia delle indiscrezioni che vorrebbero Chiara e Fedez sempre più distanti. Secondo il settimanale Oggi infatti la coppia avrebbe scacciato la (presunta) crisi di qualche mese fa grazie a un “patto”: che “lei limiti le sue frequentazioni con alcuni esponenti di spicco legati al mondo del fashion”.

Le fragilità di Chiara Ferragni

Le domande dei fan sono state l’occasione anche per aprirsi su temi delicati come quello della salute mentale, che Chiara Ferragni non ha mai considerato come un tabù. L’imprenditrice digitale, che da tempo ha rivendicato il diritto a sbagliare e a chiedere aiuto, anche questa volta non si è sottratta dall’affrontare l’argomento.

E così, alla domanda di una follower che le ha chiesto se avesse mai momenti di crollo, Chiara non ha nascosto le sue fragilità, cercando di togliere quella patina di glamour e lustrini che mostra su Instagram e smontando ancora una volta il falso mito della vita perfetta sui social.

“Sono umana e come tutti ho momenti di down, insicurezza e tristezza”, ha confessato. “In questi momenti ciò che mi aiuta è pensare a quante altre volte mi sono sentita così nella mia vita e a tutte le cose belle che ho poi fatto o mi sono capitate, anche quando pensavo andasse peggio”, ha aggiunto.

E ancora una volta ha ricordato di circondarsi dell’affetto dei propri cari ma anche di professionisti se è il caso: “Le cose sono sempre meglio e meno gravi di come sembrano nei giorni grigi. L’importante è poi avere persone su cui poter contare quando abbiamo bisogno di supporto“.