Leone: la prima foto con mamma e papà

Leone Lucia Ferragni è nato il 19 marzo del 2018 a Los Angeles. Fin da subito, sia Chiara che Fedez hanno deciso di mostrare il proprio primogenito sui social creando non poche polemiche. In più occasioni la coppia ha spiegato il motivo di tale scelta che è valsa poi anche per la secondogenita Vittoria. In particolare, Chiara ha affermato in un'intervista a Vogue: "Leo e Vittoria sarebbero comunque persone esposte, tanto vale che li raccontiamo noi. Non so se sia il modo giusto o sbagliato, ma per ora mi pare quello più naturale per la mia generazione e per la loro".