Chiara Ferragni, compleanno da sola ad Abu Dhabi

Un compleanno diverso per Chiara Ferragni, che quest’anno compie 38 anni, lontana dalla famiglia. L’imprenditrice digitale è volata ad Abu Dhabi, dove ha spento le candeline in solitaria, senza i suoi bimbi, le sue amate sorelle e i genitori a cui è tanto legata. Nessuna notizia poi del compagno Giovanni Tronchetti Provera, con il quale si vocifera ci sia aria di crisi.

Non i soliti festeggiamenti in grande stile per Chiara Ferragni – almeno non oggi – ma una candelina spenta alla presenza di pochi collaboratori. L’imprenditrice digitale è volata ad Abu Dhabi per un impegno di lavoro, e sta così trascorrendo il giorno del suo 38esimo compleanno lontana dalla famiglia.

“Festeggiando il mio compleanno in modo diverso, lavorando ad Abu Dhabi per 24 ore”, ha scritto l’influencer a corredo di uno scatto che la immortala sorridente con una piccola torta al cioccolato. “Grazie a tutti per gli auguri di compleanno, per l’amore, per il supporto e per avermi fatto sentire me stessa più di prima. Spero davvero che il meglio debba ancora venire, perché questo è ciò che accade quando vivi il tuo vero io“. Un augurio importante a se stessa, in un momento in cui l’imprenditrice digitale sta cercando di lasciarsi alle spalle un capitolo doloroso della sua vita.

L’affetto degli amici e della famiglia

Un compleanno di certo diverso dal solito per Chiara, a cui però non è mancato l’affetto degli amici più cari e della famiglia, che anche a distanza le hanno fatto sentire tutto il loro amore. Tantissimi infatti i messaggi di auguri che l’influencer ha ricevuto sotto il suo post, in attesa di riabbracciare i suoi bambini Leone e Vittoria, le sorelle e i genitori.

“Ti voglio bene, auguri amore mio”, ha scritto l’amica Veronica Ferraro, che tra le storie ha anche condiviso un dolce ricordo. “Cosa sarebbe successo se tu non mi avessi chiesto dove avevo preso quel bracciale tra una lezione e l’altra, in università? Da quel momento non ci siamo più lasciate. Abbiamo urlato di gioia e di rabbia. Ma in ogni versione di noi, c’era sempre l’altra. Ed è questo il nostro superpotere”. Immancabili poi gli auguri delle sorelle Francesca e Valentina, e degli amici più cari, da Angelo Tropea, Filippo Fiora e Cesare Morisco.

Tenerissima poi la dedica di mamma Marina Di Guardo, che sul suo profilo Instagram ha condiviso una carrellata di scatti che immortalano Chiara da bambina e da ragazza: “C’era profumo di rose nell’aria e un sole già caldo. Ti guardavo e mi sembravi un miracolo. La mia prima bimba. Eri una miniatura, i capelli biondo rossi, il nasino perfetto, quell’aria corrucciata che finiva in un sorriso quando ti stringevo tra le braccia. Una storia d’amore appena iniziata che durerà per sempre“, ha scritto.

Giovanni Tronchetti Provera, è crisi?

Nel frattempo nessuna notizia di Giovanni Tronchetti Provera: il rampollo di casa Pirelli e l’influencer fino a ora hanno vissuto la loro storia lontano dai riflettori, ma a quanto pare la coppia sarebbe di nuovo in crisi. Secondo quanto rivelato da Gabriele Parpiglia, i due si sarebbero allontanati per la pressione mediatica sempre crescente: l’imprenditore non sopporterebbe più “la pressione dei paparazzi a ‘comando’”.

I due riusciranno a superare la crisi o il loro amore è arrivato definitivamente al capolinea?