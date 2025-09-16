Chiara Ferragni anticipa l’autunno 2025 e rilancia un accessorio che farà tendenza

Chiara Ferragni si è mostrata sui social con dei nuovi look perfetti per l'autunno 2025. Tra le foto si vede un accessorio che farà certamente tendenza

IPA Chiara Ferragni

Chiara Ferragni ha vissuto dei momenti molto complicati negli ultimi anni, visto che ha dovuto affrontare una crisi lavorativa, conseguente all’esplosione del Caso Pandoro. Ma l’influencer ha anche deciso di separarsi dal marito, Fedez, e ha cominciato una nuova storia d’amore, adesso resa pubblica, con il manager Giovanni Tronchetti Provera.

L’imprenditrice digitale sembra adesso essersi ricostruita una vita serena e ha ripreso anche l’abitudine d’utilizzare il suo canale Instagram ufficiale per raccontare le sue giornate e i look che sceglie. Così è stato anche di recente quando Chiara Ferragni ha condiviso una galleria di foto social che racchiudeva diversi momenti della sua ultima settimana. In uno scatto in particolare l’influencer indossava un accessorio che sicuramente si trasformerà in una tendenza per il prossimo autunno 2025.

Chiara Ferragni rilancia le calze di pizzo

Chiara Ferragni ha raccontato in diverse occasioni, sul suo canale Instagram ufficiale, di sentirsi finalmente felice e serena, dopo un periodo davvero burrascoso. L’imprenditrice digitale ha trascorso le sue vacanze a Ibiza con i figli e con il fidanzato Giovanni Tronchetti Provera e, al rientro dalla villeggiatura, ha accompagnato la piccola Vittoria a scuola, insieme all’ex marito Fedez. In quell’occasione i due uomini della sua vita si sono incontrati e salutati in modo molto cordiale.

Oltre alla nuova tranquillità nella sua vita privata, Chiara Ferragni sta anche portando avanti la sua carriera da influencer e, con l’arrivo del mese di settembre, ha ripreso la sua attività lavorativa. Nell’ultima settimana, l’imprenditrice digitale ha sfoggiato diversi look che anticipano le tendenze della prossima stagione autunnale.

In particolare Chiara Ferragni ha indossato un blazer dress con design a doppiopetto di colore grigio scuro, accompagnandolo con un paio di collant di pizzo neri con decorazioni floreali. L’influencer ha completato il suo look con paio di scarpe décolleté nere in pelle lucida, col tacco molto alto.

Le calze di pizzo saranno certamente una delle tendenze della prossima stagione e anche un’altra vip molto seguita ne ha sfoggiate un paio di recente. Si tratta di Elodie che ha scelto un paio di collant ricamati bianchi per apparire sul palco del Tim Music Awards.

Chiara Ferragni, look autunnali

Chiara Ferragni ha sempre avuto la capacità di lanciare tendenze e d’influenzare le scelte di stile di chi la segue. L’influencer ha condiviso di recente una galleria di foto social, in cui sfoggia diversi look perfetti per l’autunno. Oltre al blazer dress completato dalle calze di pizzo, l’imprenditrice si è mostrata anche con un working look casual, che metteva insieme un jeans, una camicetta bianca con balze e una giacca beige.

In seguito Chiara Ferragni ha mostrato ai suoi followers anche un altro outfit rilassato, composto da un jeans nero, una camicia a quadri nelle tinte del viola e una semplice t-shirt grigia stampata. Per le uscite serali, l’influencer ha riproposto l’iconico pantalone nel suo colore originale, abbinandolo a una canotta elegante bianca e nera con chiusura dietro al collo. L’imprenditrice digitale ha completato il suo outfit con una borsa di pelle rossa con forma allungata e manico piccolo.