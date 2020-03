C’è posta per te: Pieraccioni, Conti e Panariello alla corte di Maria

editato in: da

Maria De Filippi, con C’è Posta per Te, non delude mai. E non è solo una questione di ospiti, che la presentatrice sceglie sempre con cura le sorprese per rendere felici i destinatari degli inviti della trasmissione, così da strappare un sorriso al suo pubblico.

C’è Posta per Te è giunto, quest’anno, alla sua ventitreesima edizione. Va in onda, infatti, da oltre vent’anni e, proprio come la prima puntata, continua ad essere un successo. Il merito è tutto di Maria De Filippi, che oltre l’intuizione sul format, è riuscita a raccontare storie e vicende familiari sempre con estrema delicatezza ed empatia, programmando anche momenti divertenti per intrattenere il pubblico.

Anche nell’ultima puntata, la De Filippi ha programmato numerose sorprese per i suoi telespettatori. In studio, innanzitutto, diversi ospiti appartenenti al mondo dello sport e dello spettacolo: Giorgio Panariello, Leonardo Pieraccioni, Carlo Conti e poi Zlatan Ibrahimović.

La puntata è iniziata con il sorriso: a ricevere la famosa lettera Carlo Conti, che nelle immagini, registrate prima dell’emergenza sanitaria del Paese, appare sereno. Ultimamente, invece, ha dovuto rimandare la messa in onda de La Corrida che, a causa dell’assenza di pubblico negli studi televisivi, non potrà più essere registrata come da programma.

A mandarlo a chiamare, gli amici di sempre, Giorgio Panariello e Leonardo Pieraccioni, e Gianna e suo marito Fabio. La signora Gianna è stata uno dei primi amori di Carlo Conti e, insieme ai due attori e al marito, si è prestata per giocare e scherzare con tutti.

Il presentatore ha dapprima abbracciato, con grande affetto, la De Filippi. I due, infatti, sono legati da una forte amicizia. All’apertura della busta, Carlo Conti ha reagito subito con sorpresa e, poi, ha assecondato il gioco organizzato dalla conduttrice con Pieraccioni e Panariello, che ha coinvolto anche il pubblico, il quale, divertito, ha ringraziato il trio con grandi applausi e forti risate. Maria non ha sbagliato neanche questa volta.

A seguire, liti di famiglia, affetti e amori ritrovati. Maria De Filippi, in punta di piedi, ma con determinazione, ha provato a risolvere anche le situazioni più difficili. Non sono mancati, nelle scorse puntate, anche momenti in cui la presentatrice si è mostrata molto dura nei confronti dei suoi ospiti. In studio anche il calciatore del Milan Zlatan Ibrahimović, che si è prestato per essere la sorpresa di un’emozionante storia.

Nelle prossime puntate di C’è Posta per Te, con quali altre storie intenderà divertirci ed emozionarci la De Filippi?