Chi è Claudia Maria Capellini, la fidanzata di Panariello

Sbirciando le sue foto, la prima cosa che colpisce è un’incredibile bellezza: Claudia Maria Capellini ha un fisico mozzafiato, dei lunghi capelli castani e lineamenti cesellati, oltre ad uno sguardo magnetico. Il suo nome è divenuto famoso soprattutto per la cronaca rosa, dal momento che ha una relazione con Giorgio Panariello.

I due si frequentano ormai da tempo e, nonostante il comico fiorentino goda di grandissima notorietà, sono riusciti a tenere la loro storia ben lontana dalle luci dei riflettori. Entrambi sono infatti molto riservati, preferendo vivere il loro amore nel massimo riserbo. Forse è questo il segreto della bellissima relazione che da due anni li lega: “Di solito si dice che una storia va avanti tra alti e bassi, ma devo ammettere che per ora io e lei abbiamo avuto solo alti” – aveva rivelato qualche tempo fa Panariello in un’intervista.

La differenza d’età tra di loro, inoltre, non sembra aver mai avuto alcuna importanza. Claudia Maria Capellini, cremonese di origini, è nata nel 1985 e ha ben 25 anni in meno rispetto al suo compagno, eppure ciò non ha influenzato la loro splendida storia d’amore. Ma chi è questa splendida ragazza che è riuscita a fare breccia nel cuore di Panariello? La giovane Claudia è una modella, come si evince dalle incantevoli foto che pubblica su Instagram – tra l’altro, sono in molti ad aver notato la sua somiglianza a Belen Rodriguez.

Inoltre, la Capellini ha sempre lavorato come pr in moltissimi locali tra i più esclusivi di Milano, dove ha vissuto per anni. È stato grazie al suo mestiere che ha avuto l’occasione di incontrare diverse personalità di spicco, tra cui proprio Giorgio Panariello. I due si sono conosciuti tempo fa durante una cena con amici comuni, e dopo poche parole tra di loro è nata una grande sintonia, trasformatasi ben presto in amore.

Claudia e Giorgio non amano mostrarsi in pubblico, ma i paparazzi li hanno sorpresi in numerose occasioni: lei non perde un solo spettacolo del suo compagno, e insieme si godono splendide vacanze e romantiche passeggiate. Panariello, che per molto tempo ha “sacrificato” la sua vita privata a favore della carriera, ora sembra volersi dedicare all’amore. E non ha mai fatto segreto di desiderare un po’ di stabilità: che la Capellini sia la donna giusta con cui creare finalmente una famiglia? Se son rose, fioriranno.