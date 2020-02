Maria De Filippi sulla rivalità con Milly Carlucci: “Non ne posso più”

editato in: da

Maria De Filippi torna a parlare della rivalità con Milly Carlucci e dello scontro fra Ballando con le Stelle e Amici. Nei mesi scorsi si era parlato di una presunta diffida inviata dalla conduttrice Rai a Mediaset in cui veniva sottolineata una somiglianza fra Amici Celebrities, il format ideato dalla moglie di Costanzo.

Nel corso della conferenza stampa per presentare il serale di Amici, la De Filippi non si è tirata indietro e ha parlato dello scontro con la Carlucci. “Ho letto quello che avete letto voi – ha detto rivolta ai giornalisti -, quello che ha pubblicato Dagospia. Non ha scritto direttamente a Fascino, ma gli avvocati di Milly hanno scritto a quelli di Mediaset. Lei lo sa meglio di tutti noi se è una diffida, visto che si è rivolta agli avvocati”.

“Milly mi ha invitato a Ballando? Io non avevo ricevuto alcun invito, lei lo diceva sui giornali, io lo leggevo – ha aggiunto Maria -. Non era mai arrivato un invito. Sono stata io a telefonare a Milly e lei a rispondere, sono stata io a dirle ‘mi dicono di Ballando con le stelle, ecc ecc’, non ho ricevuta nessuna telefonata. […] Anche io ho dei gusti televisivi, ma ho scelto di non dirli, Io alcuni programmi li chiuderei, così come alcuni chiuderebbero i miei”.

“Non ho mai avuto l’ossessione dei social – ha aggiunto la De Filippi -, non ho mai pensato di fare trasmissioni che andassero forte sui social, non ho mai chiesto e mai lo farò di spingere i contenuti social dei miei programmi. Non mi vanto mai di quanto è social un mio programma; non mi appartiene. Noi cerchiamo di fare programmi ben fatti, punto. Non ho mai segnalato i picchi, non ho mai parlato di ascolti in una delle mie puntate. Forse ho sbagliato a non menare qualcuno che pubblica le curve”.

Nel frattempo il prossimo 28 febbraio partirà il serale di Amici. Lo show, giunto ormai alla sua diciannovesima edizione, è stato rivoluzionato dalla conduttrice che è reduce dagli ottimi ascolti di C’è Posta per Te. Nel talent, secondo le prime indiscrezioni, ci saranno alcuni volti molto amati della tv, da Al Bano e Romina a Vanessa Incontrada.