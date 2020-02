Amici serale, tutte le anticipazioni sullo show di Maria De Filippi

editato in: da

Ormai manca pochissimo: il prossimo 28 febbraio andrà in onda la prima puntata del serale di Amici. Lo show di Maria De Filippi verrà trasmesso non più il sabato, ma il venerdì. Un cambiamento epocale, che si aggiunge agli altri introdotti dalla conduttrice nel programma cult, giunto ormai alla sua diciannovesima edizione.

Quest’anno Maria De Filippi ha deciso di rivoluzionare lo show, con tantissime novità. Per prima cosa non ci saranno i direttori artistici che hanno caratterizzato quasi tutte le edizioni dello show. Impossibile ricreare l’attenzione suscitata da Emma Marrone ed Elisa, ma anche da Miguel Bosè. Lo scorso anno i coach della trasmissione, Ricky Martin e Vittorio Grigolo, erano apparsi piuttosto sottotono e avevano abbandonato Amici poche puntate prima della finale, senza fare in alcun modo la differenza.

Quest’anno dunque la squadra Blu e quella Bianca faranno a meno di direttori artistici. In studio ci sarà, come sempre, la commissione dei professori, che potrebbe avere un ruolo particolare. Per quanto riguarda i giudici invece la De Filippi non ha ancora svelato nulla, ma potrebbero esserci grandi sorprese. Secondo le anticipazioni di Amici, la conduttrice sarebbe in trattativa per portare Al Bano Carrisi e Romina Power in trasmissione nel ruolo di ospiti fissi.

Da giorni inoltre si parla della partecipazione di Vanessa Incontrada. L’attrice è reduce dal successo di 20 anni che siamo italiani, in coppia con Gigi D’Alessio, e di Come una madre, la fiction campione di ascolti. Amatissima dal pubblico, potrebbe avere una posizione molto particolare ad Amici. Fra i protagonisti del programma non mancherà Giuliano Peparini, professionista molto apprezzato dai telespettatori.

Nel frattempo cresce l’attesa per il serale e i concorrenti che hanno passato la selezione sono pronti a sfidarsi per conquistare il premio finale. Lo scorso anno a vincere fu Alberto Urso, questa volta chi alzerà il trofeo? Difficile dirlo visto che ballerini e cantanti hanno tutti personalità molto forti e grande talento. I più discussi e amati sono senza dubbio Javier, ballerino ribelle perdonato dalla De Filippi dopo alcun frasi molto forti, Talisa, che ha confessato un debole per Umberto Gaudino, e Nicolai, apprezzato da Alessandra Celentano.