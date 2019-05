Amici, perché Ricky Martin e Grigolo non sono più i direttori artistici

editato in: da

Non solo la sfida fra Mameli e Valentina, tornata in gioco per volere di Loredana Bertè, il vero colpo di scena dell’ultima puntata di Amici è stato l’addio di Ricky Martin e Grigolo. I due direttori artistici del talent, a pochi minuti dalla fine della puntata, hanno salutato gli allievi e il pubblico televisivo.

Ad annunciarlo Maria De Filippi che ha mandato in onda un breve filmato celebrativo prima di congedare gli artisti. Un addio che è arrivato a sorpresa e che ha creato da subito un fitto mistero. Perché Grigolo e Ricky Martin se ne sono andati dopo appena sei puntate? La conduttrice si è limitata a dire ai concorrenti: “Questa è l’ultima volta che li avrete accanto, da oggi dovrete camminare con le vostre gambe”.

Ancora più telegrafici i direttori artistici, che hanno ringraziato tutti e hanno abbandonato lo studio senza troppe emozioni. Non è chiaro se il loro addio allo show fosse già stato pianificato in partenza, di certo su Twitter, Ricky Martin, all’inizio dell’avventura ad Amici, aveva annunciato che sarebbe stato in Italia per 7 settimane, quindi sino al 17 maggio.

Nonostante ciò il cantante ha lasciato il programma una settimana prima. Il bilancio di questa avventura? Tiepido. L’arrivo di Ricky Martin e di Grigolo era stato accolto con entusiasmo, considerato fra le grandi novità dello show. Nel corso delle puntate però i due direttori artistici si sono persi per strada.

Il cantante portoricano non è riuscito a seguire al meglio le dinamiche dello show, nonostante la traduzione simultanea, finendo per sembrare spesso assente. Grigolo, che all’inizio aveva mostrato un grandissimo entusiasmo, si è lentamente spento, schiacciato da personalità ben più forti. Entrambi sono rimasti “vittime” dell‘uragano Loredana Bertè, protagonista indiscussa di questa edizione di Amici.

Presentata inizialmente come giudice dello show, ben presto ne è diventata la regina, imponendo regole, scatenando discussioni e spingendo la produzione a cambiare il regolamento. Amici si è adattato alle richieste e alle polemiche, portando al ritorno di Valentina in casetta dopo l’eliminazione e all’idea di “congelare” la sfida fra Mameli e Umberto, per via di un infortunio di quest’ultimo.