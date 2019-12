Belen Rodriguez, Natale con De Martino: Cecilia e Jeremias grandi assenti

editato in: da

La famiglia Rodriguez appare sempre molto affiatata e complice. Questa volta, però, Belen, Jeremias e Cecilia hanno passato il Natale lontani. La showgirl argentina, presentatrice di Tu Si Que Vales, ha trascorso le feste con il marito Stefano De Martino.

Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono la coppia del momento. Dopo la separazione e la storia dell’argentina con Andrea Iannone, tra lei e l’ex ballerino di Amici l’amore è tornato più forte di prima. Insomma, proprio quando il divorzio sembrava inevitabile, la coppia ha risolto i loro i problemi e, insieme al figlio Santiago, è tornata ad essere una famiglia felice e serena.

Era impensabile, quindi, che Stefano e Belen avrebbero trascorso il Natale lontani. Ma chi immaginava che avrebbero festeggiato con la famiglia Rodriguez riunita al gran completo ha dovuto ricredersi. Belen, Cecilia e Jeremias, che appaiono sempre inseparabili, quest’anno hanno festeggiato lontani l’uno dall’altra.

Belen Rodriguez, infatti, ha deciso di passare le feste di Natale con la famiglia di De Martino. I due si sono recati, quindi, a Napoli, dove hanno festeggiato con piatti e giochi tradizionali. La showgirl, poi, ha postato sui social una foto che la ritrae nella città del marito: calice di vino in mano e il golfo di Napoli sullo sfondo. Sul suo viso si legge tutta la serenità di questo magico momento.

Cecilia, invece, ha trascorso la giornata di Natale insieme al fidanzato Ignazio Moser, ricordandosi, però, di fare gli auguri a tutta la sua famiglia attraverso un post su Instagram: “Felice Natale famiglia. Siete il regalo più bello che la vita poteva donarmi”. Con lei, anche il fratello Jeremias.

Le immagini postate da De Martino e Belen Rodriguez sono, per i loro fan, una vera e propria gioia. In pochi, infatti, immaginavano che i due avrebbero festeggiato di nuovo il Natale insieme. La loro separazione, almeno inizialmente, sembrava irreparabile. Stefano, però, è riuscito a riconquistare il cuore della sua amata e a ricostruire la famiglia. Tutti, adesso, sono in attesa di nuove belle notizie, che potrebbero arrivare proprio nel 2020.

La coppia, in passato, ha ammesso di voler allargare la famiglia e di voler dare un fratellino o una sorellina a Santiago. Inoltre, Stefano e Belen potrebbero decidere di voler rinnovare le promesse di matrimonio per poter cancellare definitivamente l’ombra della separazione. L’anno che sta per iniziare, insomma, sembra avere in serbo momenti di pura felicità per loro.