Cecilia Rodriguez, la confessione su Iannone-De Lellis dopo le accuse

Cecilia Rodriguez è la prossima e attesissima ospite di Rivelo, il programma di Real Time condotto da Lorella Boccia. La sorella di Belen ha raccontato in che rapporti è attualmente con Andrea Iannone e cosa pensa della sua fidanzata Giulia De Lellis. Proprio in occasione della trasmissione, che andrà in onda giovedì 19 dicembre, la showgirl argentina ha deciso di aprire il suo cuore e raccontarsi senza filtri.

Famiglia, amicizia, carriera e amore: la sorella di Belen si è concessa in una lunga intervista davanti alle telecamere di Rivelo parlando della sua carriera e dei progetti futuri con il suo attuale compagno Ignazio Moser. A proposito di questo, la bella Cecilia ha confessato che al momento il matrimonio non si farà. I due convivono felicemente a Milano e visto che il rapporto va a gonfie vele è meglio non affrettare le cose.

Durante l’intervista alla showgirl argentina inevitabilmente si è parlato anche della sua famiglia, alla quale Cecilia si rivela legatissima. Non è sfuggito, però, il racconto di un passato di sofferenze e critiche mosse alla sorellina di Belen proprio dopo il suo arrivo in Italia.

Quando infatti la piccola del clan Rodriguez ha mosso i suoi primi passi nel mondo dello spettacolo, sua sorella, in Italia da molti anni, era all’apice del successo. Inevitabili sono state le critiche e i confronti da parte degli spettatori con Belen.

A proposito della sua vita privata, la più giovane della famiglia Rodriguez ha raccontato a Lorella Boccia di quell’amicizia interrotta con Andrea Iannone. Per rispetto alla sua famiglia infatti, Cecilia ha scelto di interrompere i rapporti con il campione di Moto GP attualmente impegnato in una storia d’amore con Giulia De Lellis.

E a proposito dell’ex fidanzata di Andrea Damante, con la quale ha condiviso l’esperienza del Grande Fratello Vip, Cecilia afferma:

Giulia De Lellis l’ho conosciuta andando oltre il pregiudizio che avevo nei suoi confronti e mi sono ricreduta ma non siamo mai state amiche.

Le affermazioni crude ma sincere di Cecilia non hanno generato alcuna reazione da parte di Andrea e Giulia. Le dichiarazioni di Chechu arrivano infatti in un momento molto delicato per la coppia, che sta vivendo le conseguenze dell’esito positivo di Iannone all’antidoping. I due infatti, per il momento, hanno preferito non commentare le parole della sorella minore di Belen.