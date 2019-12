Giulia De Lellis, Iannone positivo all’antidoping. La sua reazione

editato in: da

Felici e innamorati. È così che, da mesi, appaiono Giulia De Lellis e Andrea Iannone. La giornata, però, per loro, è iniziata con una doccia fredda che ne ha minato la serenità. Il campione di Moto GP, infatti, è risultato positivo ai test antidoping ed è stato sospeso dalla Federazione Internazionale Motociclismo.

I riflettori, dopo la notizia, si sono accesi sulla giovane coppia. Andrea e Giulia, infatti, stanno insieme da poco meno di un anno. La loro relazione fa sognare migliaia di fan, che li seguono assiduamente sui profili social di entrambi. Se Iannone è riuscito a dimenticare l’ex fidanzata Belen Rodriguez, la De Lellis è riuscita a superare la tristezza per i tradimenti di Andrea Damante. Nonostante siano una coppia da poco tempo, inoltre, hanno già preso la decisione di andare a convivere. Il loro, quindi, appare come un amore forte e indistruttibile.

Non appena è circolata la notizia, però, molti dei loro fan, probabilmente meno interessati ai risvolti sportivi, hanno iniziato a chiedersi come avrebbe reagito l’influencer e se la decisione della Federazione Internazionale Motociclismo avrebbe, in qualche modo, determinato una crisi di coppia. La risposta è arrivata in breve tempo. Andrea Iannone, infatti, ha espresso il suo punto di vista sul suo profilo Instagram:

Sono totalmente tranquillo e ci tengo a tranquillizzare i miei tifosi e Aprilia Racing. Mi rendo disponibile a qualunque contro analisi in una vicenda che mi sorprende, anche perché, ad ora, non ho ricevuto alcuna comunicazione ufficiale. Negli anni, e anche in questa stagione, mi sono sottoposto a continui controlli, risultando ovviamente sempre negativo, per questo ho la massima fiducia nella conclusione positiva di questa vicenda.

Tra le prime persone a commentare il post di Iannone proprio Giulia De Lellis, che con poche semplici parole ha spazzato via ogni dubbio. L’influencer, infatti, ha affermato:

Chi ti conosce sa… Non servono altre parole.

La preoccupante notizia, quindi, non sembra aver avuto risvolti negativi sulla coppia. Giulia De Lellis si è espressa con parole rassicuranti e sui suoi profili social si è mostrata serena come sempre, continuando la sua normale attività.

In ogni caso, l’attenzione mediatica scatenata dalla notizia sarà, probabilmente, un importante banco di prova per la giovane coppia. Riusciranno a superarla indenni? Ci sono ottimi presupposti per pensare che tutto andrà per il meglio.