Bianca Guaccero commenta i ritocchini di De Martino e fa una gaffe su Belen

editato in: da

Bianca Guaccero parla dei presunti ritocchini di Stefano De Martino e fa una gaffe su Belen Rodriguez. La conduttrice di Detto Fatto ha commentato insieme a Jonathan Kashanian i trattamenti a cui si sarebbe sottoposto l’ex ballerino di Amici.

Sono trascorsi dieci anni da quando Stefano esordì nel talent di Maria De Filippi, conquistando tutti con la sua simpatia e bellezza. Da allora molte cose sono cambiate: De Martino ha sposato Belen Rodriguez, da cui ha avuto Santiago, ed è diventato un conduttore, guidando con successo prima Made In Sud, poi Stasera Tutto è Possibile.

Nel corso dell’ultima puntata di Detto Fatto, Jonathan ha stilato la classifica degli uomini famosi che sono ricorsi al chirurgo estetico. Fra loro anche Stefano De Martino, decimo della lista. “Che cosa si è rifatto Stefano De Martino?” ha domandato la Guaccero. “Che cosa non si è rifatto – la pronta risposta di Jonathan -. È bono come il pane però ha rifatto il naso, i denti, le labbra, le orecchie e gli zigomi. Le orecchie me lo ricordo perché le aveva a sventola e per un periodo ha girato con la fascia. Le labbra erano sottilissime e il naso si vede. Ha avuto senso del limite e il risultato si vede”.

A confermare i ritocchini, diverso tempo fa, era stato lo stesso De Martino, che a FanPage aveva svelato. “Chirurgia? Ero molto più brutto, ma il risultato è quello che conta. Il primo intervento l’ho fatto al naso perché me l’ero spaccato. Ho messo a posto qual cosina, tipo i denti”.

Se Stefano non ha mai fatto mistero degli interventi estetici fatti, Bianca Guaccero è convinta che il conduttore non avesse bisogno di nessun aiuto per essere più bello. “Non ne aveva assolutamente bisogno – ha detto la regina di Detto Fatto -. Se mi piace? Ho altri gusti, mi piacciono quelli scuri come me”.

La Guaccero poi ha fatto una gaffe, criticando gli ex di Belen che, a suo dire, sarebbero tutti uguali: “Però va detto che gli ex di Belén tendono ad assomigliarsi tutti con il passare del tempo” ha commentato parlando anche di Fabrizio Corona e Andrea Iannone.

“Lei avrà un abbonamento mensile con lo stesso chirurgo – ha concluso Kashanian -. I suoi ex si assomigliano tutti. Iannone è rifattissimo”. E Bianca ha chiuso la questione con una battuta: “Sì, non erano così all’inizio. Qual è lo stampino originale?”.