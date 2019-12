Belen si confessa da Fazio: “Sono prigioniera del mio personaggio”

Belen Rodriguez si sta preparando a festeggiare il Natale. Prima di dedicarsi totalmente alle festività imminenti, però, si è concessa un’ultima intervista. L’argentina, infatti, ha risposto positivamente all’invito di Fabio Fazio di partecipare a Che Tempo Che Fa. Belen Rodriguez sta, probabilmente, vivendo uno dei suoi migliori momenti, sia dal punto di vista della vita privata che professionale.

Ha ritrovato infatti l’amore con Stefano De Martino, suo marito e padre del figlio Santiago, e ha appena concluso le riprese di Tu Sì Que Vales, show di successo che conduce ormai da diversi anni.

Con Fabio Fazio, la showgirl argentina ha ripercorso la sua carriera, partendo dagli esordi, passando al momento in cui è stata valletta al Festival di Sanremo, fino alla conduzione di Tu Sì Que Vales. Bellissima, la Rodriguez ha poi parlato a cuore aperto, svelando la vera Belen, quella che si cela dietro le copertine patinate delle riviste e le immagini perfette presenti sui suoi social:

Io sono molto più comica di come mi racconto. In realtà sono un po’ prigioniera del mio personaggio.

Un pensiero, Belen, lo riserva anche a Maria De Filippi. La conduttrice, infatti, è stata tra le prime a dare fiducia alla showgirl. Di lei, la Rodriguez ha affermato:

Mi ha insegnato a valutare le persone, per capire dove vogliono andare a parare. Maria De Filippi è un’osservatrice pazzesca.

Belen non ha parlato solo di se stessa. Chi la conosce, infatti, sa quanto sia affezionata alla sua famiglia. In particolare ai suoi due fratelli: Cecilia e Jeremias. Il conduttore di Che Tempo Che Fa ha interrogato l’argentina sulle intenzioni della sorella, attualmente fidanzata con Ignazio Moser. I due hanno intenzione di sposarsi? Il gossip impazza, ma ci hanno pensato Fazio e Belen a mettere un freno:

Ultimamente sento Cecilia dire che ancora non è pronta. Non lo so perché, solitamente è la più romantica della famiglia.