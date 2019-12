Belen si lancia nel tango senza De Martino. Ma poi mostra l’anello

editato in: da

Belen Rodriguez balla il tango senza Stefano De Martino, ma poi mostra l’anello su Instagram. La showgirl argentina è la protagonista di un video postato sui social in cui si esibisce in un sensuale tango, dando prova di tutto il suo talento. La modella è un vera appassionata di questa danza e non ne ha mai fatto mistero, tanto che è stato proprio un tango a far innamorare Belen e Stefano.

Era il 2012 quando la Rodriguez venne scelta da Maria De Filippi per prendere parte ad Amici e fu proprio sulle note di questo ballo che lei e il ballerino scoprirono di amarsi. Poi la nascita di Santiago, le nozze e il divorzio, ma soprattutto un ritorno di fiamma che ha riportato il sorriso nella vita di Belen. Durante il Festival di Castrocaro la coppia, scelta per la conduzione, aveva ballato proprio un tango sul palco, ricordando quel momento magico e siglandolo con un bacio appassionato.

Da allora sono trascorsi mesi, De Martino ha trionfato alla conduzione di Stasera tutto è possibile e ha rifiutato Sanremo con Amadeus, mentre la Rodriguez ha ottenuto un grande successo con Tu Sì Que Vales. Entrambi sognano di allargare la famiglia con un secondo figlio, mentre i gossip parlano di nozze bis.

Nel frattempo Belen continua ad allenarsi nel tango e su Instagram ha svelato una lezione in cui è davvero bravissima. “È importante continuare ad imparare – ha scritto la Rodriguez commentando il video in cui balla con un insegnante -, è importante continuare ad alimentare la nostra curiosità, è importante spendere almeno due ore nella nostra settimana dedicandoci a noi stessi, nutrendo le nostre passioni, è l’unico modo per coccolare il nostro essere e sentirci sempre bene! Provateci anche voi! Io oggi scelgo il tango!”.

I follower hanno chiesto alla showgirl se suo marito fosse geloso e poco dopo è arrivata la risposta. La modella argentina ha pubblicato sui social uno scatto in cui stringe la mano di Stefano De Martino mettendo in mostra la fede, simbolo del loro amore.