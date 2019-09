Belen, in rosso toglie il fiato e il tango con De Martino conquista tutti

editato in: da

Sarà l’amore, sarà l’atmosfera creata dalla musica del Festival di Castrocaro, ma Belen Rodriguez non poteva apparire più affascinante di così.

A fianco di quello che ormai si può definire come l’amore della sua vita, il marito Stefano De Martino, Belen Rodriguez ha condotto uno dei più importanti eventi musicali della stagione: il Festival di Castrocaro. I coniugi hanno guidato la famosa gara, in cui si sono sfidati giovani interpreti e cantautori. E, in barba ai critici più severi, l’hanno fatto magistralmente portando allegria e romanticismo ed esibendosi in un tango appassionato, lo stesso che li ha fatti innamorare.

Per l’occasione la showgirl ha scelto un look glamour. Abito rosso, con spacco e una scollatura barca che ha conquistato tutti. Capelli lasciati sciolti, con morbide onde e accessori discreti ma scelti con molta cura. Un outfit perfetto, che ha lasciato tutti senza fiato e che ha dato filo da torcere alle bellissime donne in giuria: Elodie, Simona Ventura e Andrea Delogu.

Di certo, però, non è stato solo il fascino dell’argentina a finire sotto i riflettori. Gli sguardi teneri che si è scambiata con De Martino non sono sfuggiti proprio a nessuno. Ormai uniti non solo dal matrimonio ma anche dal lavoro, complicità e serenità sono finalmente tornati in casa De Martino-Rodriguez, per la gioia di tutti i fan che in loro hanno sempre creduto.

Accantonata la storia con Andrea Iannone, attualmente fidanzato con Giulia De Lellis, Belen ha occhi solo per Stefano. Insomma, non ce n’è per nessuno e questa volta niente sembra poter turbare la serenità familiare. Sarà proprio per questo, e soprattutto per l’estate super social e romantica dei due, che le voci di una gravidanza di Belen continuano a rincorrersi ormai da mesi. D’altronde, la coppia ha confermato la voglia di allargare la famiglia e donare un fratellino o una sorellina al piccolo Santiago.

Alcune voci avevano addirittura ipotizzato che la Rodriguez fosse già in dolce attesa. Certo è che Belen, al Festival di Castrocaro, ha mostrato un fisico perfetto senza l’ombra di un filo di pancia. Insomma, per il momento la coppia si gode gli impegni lavorativi, senza negare la possibilità di poter dare, un giorno, una bella notizia a tutti i loro sostenitori.