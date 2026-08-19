Belen Rodriguez incidente a cavallo: la rovinosa caduta su Instagram

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Belen Rodriguez

Disavventura estiva per Belen Rodriguez che ha avuto un piccolo incidente a cavallo. Una caduta, quella della showgirl argentina, decisamente rovinosa e documentata su Instagram con un video realizzato da un drone.

Belen Rodriguez cade da cavallo: il video su Instagram

Sarebbe potuto finire peggio, ma Belen Rodriguez, raccontando la caduta da cavallo, ci ha tenuto a sottolineare che sta bene. Merito dell’allenamento e degli insegnamenti di suo padre Gustavo che le ha sempre spiegato come cadere per farsi meno male possibile.

“Ragazzi ho fatto un volo, ma un volo – ha raccontato Belen, svelando di essere caduta da cavallo -. Pongo, il cavallo che mi hanno affidato è inciampato su una buca”. Poche ore prima nelle Stories di Instagram, la showgirl argentina aveva pubblicato un video in cui raccontava di essere diretta al maneggio per una passeggiata all’alba, per l’esattezza alle 5 e mezza del mattino.

Prima la passeggiata, emozionante, in mezzo alla natura selvaggia, poi una caduta arrivata quando Pongo, il cavallo su cui era Belen Rodriguez, è inciampato in una buca. Dopo aver raccontato la disavventura la showgirl argentina ha pubblicato anche un video in cui vediamo Belen in spiaggia sul cavallo. Poi la caduta rovinosa e decisamente spaventosa. Le persone che corrono ad aiutarla e lei che, dopo un istante preso per riprendersi, si alza nuovamente in piedi e torna in sella con grande grinta.

“Regola numero 1. Rialzarsi sempre”, ha commentato Belen a corredo del video. Dalla clip scopriamo che la caduta è stata decisamente pericolosa, ma che la Rodriguez è riuscita a non farsi male grazie ai suoi riflessi.

“Prima di tutto non mi sono fatta niente – ha chiarito nelle Stories di Instagram – perché mio padre mi ha insegnato a saper cadere attraverso il judo, ovvero rotolando. Quindi con una capriola, tipo Dragon Ball Z”. Belen ha rivelato ai follower che anche il cavallo, Pongo, non si è fatto nulla. “E questa è la cosa più importante”, ha concluso.

In un altro video, pubblicato sempre su Instagram dalla Rodriguez, vediamo Belen a cavallo, poco prima della caduta, bellissima e sorridente alle luci dell’alba, mentre passeggia nella natura a pochi passi dall’acqua.

“Aspettando il volo, e non parlo dei cantanti – ha scritto ironicamente -. Grazie Pongo, sei stato spettacolare durante questa meravigliosa Alba. Grazie per avermi portato in sella, grazie per avermi fatto provare adrenalina emozione e amore”.

L’estate di Belen Rodriguez ad Albarella

Questa per Belen rappresenta un’estate di rinascita, di vita lenta e di riconquista della serenità dopo un periodo difficile. Attualmente si trova in vacanza sull’Isola di Albarella con tutta la famiglia. La Rodriguez ha affittato una splendida villa con piscina insieme alla sorella Cecilia Rodriguez e al marito Ignazio Moser, arrivati con la piccola Clara Isabel, al fratello Jeremias e ai genitori, Gustavo e Veronica.

Una vacanza all’insegna degli affetti più cari, prima fra tutte la piccola Luna Marì, secondogenita della showgirl nata dall’amore per Antonino Spinalbese e protagonista di tante sue Stories. Assente Santiago, primogenito di Belen, partito per un viaggio on the road negli Stati Uniti insieme a papà Stefano De Martino.